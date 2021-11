Segons les dades del Departament de Salut, el Ripollès és la comarca catalana amb el risc de rebrot (EPG) més alt (1.393). La segueixen la Terra Alta (1.013), les Garrigues (1.021), la Noguera (925), el Solsonès (849) i l'Urgell (794), i no hi ha cap comarca en risc baix -per sota de 30-. Pel que fa als municipis gironins, Blanes (783) encapçala la llista dels indrets de la província que estan amb un pitjor EPG.

Els CAP critiquen la mala gestió del passaport Covid Expansió de la sisena onada La sisena onada de coronavirus segueix creixent imparable a Catalunya i, tot i que el risc de rebrot ja s'aproxima al pic de la quarta onada, la gravetat dels malalts i l'ocupació de les UCI és molt menor. Segons les dades d'incidència d'aquest dimarts, avui hi ha 660 persones hospitalitzades per Covid, quatre més que ahir, de les quals 141, dues menys que la vigília, són a l'UCI, d'aquestes 80 intubades i 6 connectades a l'ECMO (respiració extracorpòria). La vacunació es manté en el 75% dels habitants de Catalunya amb la pauta completa, un 84,1% si es compten només els majors de 12 anys. L'Agència Europea de Medicaments desconeix si caldrà adaptar les vacunes a l'òmicron El nombre oficial de morts per Covid des de l'inici de l'epidèmia ascendeix a 24.121, sis d'ells notificats les últimes 24 hores, mentre que els últims set dies hi ha hagut 32 morts per la malaltia, més de quatre òbits al dia de mitjana, que no es donaven des de mitjans de setembre. El risc de rebrot (EPG), índex que mesura el potencial de creixement de l'epidèmia, segueix pujant i s'ha situat en els 325 punts, 24 més que ahir, per la qual cosa duplica el de fa dues setmanes. La velocitat de propagació del virus (Rt) a Catalunya és avui d'1,35, una centèsima més que ahir, és a dir, que cada 100 infectats contagien una mitjana de 135 persones. Des de l'inici de l'epidèmia, un total de 1.040.572 persones han estat diagnosticades de Covid-19 per tot tipus de proves a Catalunya, 2.288 d'elles comptabilitzades les últimes 24 hores, mentre que l'última setmana han estat 11.298 els diagnosticats per PCR o test d'antígens (TA), amb una mitjana de 1.614 al dia, gairebé el triple que fa dues setmanes. No es registraven més d'11.200 nous contagis setmanals a Catalunya des del 10 d'agost passat. La mitjana d'edat dels nous infectats per Covid s'ha situat en els 38,1 anys, amb un 51,6% de dones.