Adif ha restablert aquest matí la circulació ferroviària al tram entre Planoles i Ribes de Freser, després que ahir una esllavissada d'un bloc de pedres fes descarrilar parcialment un tren de la línia R3 i obligués a interrompre el pas de combois.

Hi viatjaven 12 persones, que, juntament amb el personal, van resultar il·leses. Els fets es va produir quan passaven cinc minuts de les set del matí, quan un tren que havia sortit de Puigcerdà a les 6:21 hores i que anava cap a Barcelona va patir una sortida d’eixos entre Planoles i Ribes de Freser a causa d’una esllavissada de blocs de pedra sobre la infraestructura d’Adif.

Renfe va gestionar un bus per evacuar els viatgers del lloc dels fets i traslladar-los a la seva destinació. Els efectius d’emergències van treballar en el punt de l’accident ferroviari, situat en un dels túnels del trajecte. Els Bombers van destinar set dotacions al servei i van ajudar en l’evacuació dels passatgers. Les tasques de rescat dels passatgers afectats van consistir, segons Renfe, en encaminar-los cap a un pas a nivell situat a 300 metres de l’accident per així poder continuar el desplaçament per carretera. Paral·lelament, la companyia va habilitar un servei de transport alternatiu per carretera entre Ribes i Puigcerdà per la resta de serveis de la línia R3. A més, tècnics d’Adif es van desplaçar fins al punt de la incidència per avaluar els danys a la infraestructura i les causes de l’esllavissada. Protecció Civil va activar el pla Ferrocat.

Indignació a Ribes

Mentrestant, l’alcaldessa de Ribes de Freser, Mònica Santjaume, es va mostrar indignada per la manca d’informació rebuda sobre el descarrilament i la interrupció del servei.

Santjaume va lamentar que es troben amb el greuge afegit que estem a les portes d’un pont i que aquest cap de setmana s’inicia la temporada d’esquí a La Molina. «Per nosaltres és bàsic que el tren funcioni, ja hem viscut altres temporades d’esquí sense tren i és un problema molt gros que cal esmenar», va remarcar.

Santjaume va dir que l’única informació que havia rebut per part de la companyia era un missatge a tres quarts de vuit del matí on se la va informar del descarrilament i una posterior trucada a les 11 del matí. «Només ens diuen que hi ha hagut un descarrilament amb rocs i arbres trencats, però no ens donen cap informació de quan ho repararan ni quan restabliran el servei», lamentava l’alcaldessa, que diu que no saben quina és la previsió de reobertura de la línia.