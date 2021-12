Les nevades de les últimes hores han deixat gruixos que superen el mig metre en punts de la Cerdanya i més d’un pam al Ripollès. A banda, aquesta neu també ha complicat la mobilitat en alguns punts del Pirineu gironí. Ahir hi havia dues carreteres tallades per la neu. No es podia circular per la GIV-4016 Toses -via que uneix amb la Molina- i la BV-4031 de Castellar de N’hug a La Molina.

La nevada ahir va ser intensa en punts alts del Pirineu i també va enfarinar àrees més baixes. A Setcases per exemple ahir el matí es van llevar amb tot el poble amb una fina capa de neu. En aquest punt del Ripollès fa uns dies que tenen nevades intermitents. D’altra banda, en àrees de la Cerdanya també van caure gruixos de neu més destacables. Es van mesurar fins a 52 centímetres a Malniu, 21 a Núria (Ripollès); a Puigcerdà que es van llevar amb vuit centímetres o a Das, amb nou, segons el Meteocat. La nevada de les últimes hores també va anar acompanyada de fort vent a la zona més alta del Pirineu. Segons el Meteocat es van superar els 100 km/h de ratxa de vent a diferents punts de muntanya. Cal destacar a la província de Girona, una ràfega màxima de 101 quilòmetres per hora a la zona d’Ulldeter (2410 metres). Aquesta situació i la gran presència de neu, ahir va fer tancar l’estació d’esquí de Vallter 2000, segons van informar des de l’equipament d’esquí a través de les seves xarxes socials. Aquesta situació de fort vent pot provocar torb a muntanya. En aquesta estació el diumenge en canvi hi va haver molt moviment, com a la resta de les del del Pirineu gironí. Es van col·lapsar els accessos i policia, personal de l’estació i voluntaris de Protecció Civil van haver d’ordenar el trànsit. A banda de les nevades, el dia d’ahir també va estar mogut meteorològicament en altres punts de la província. Hi havia alerta per fort vent a la zona del Pirineu i l’Empordà. A banda, també va haver-hi fort onatge a la Costa Brava, sobretot a l’Empordà, amb onades que van superar els 2,5 metres d’altura.