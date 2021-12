El tió ha traspassat l'Atlàntic aquest Nadal. La tradició nadalenca pròpia de Catalunya ha arribat enguany als Estats Units, concretament a l'estat de Califòrnia. L'Olivia, una estudiant d'Erasmus que ja fa un temps resideix a Olot, ha decidit ensenyar a la seva família una de les tradicions que més l'ha fascinat d'ençà que viu a Catalunya.

"Tió va venir amb mi a Califòrnia! Aquí els meus pares i el meu germà estan fent cagar el tió per primera vegada" comenta la jove en una piulada a Twitter que va acompanyada d'un vídeo que fa poc va penjar al seu perfil de Tiktok del peculiar moment i que ja s'ha viralitzat.

En el clip es veu com els familiars de l'Olivia piquen un petit tió mentre de fons s'escolta la popular nadala infantil. "L'estàs ajudant a fer caca. No l'estàs mutilant" comenta entre rialles la jove en veure com la seva mare comença a colpejar la cara del tronc.

"Això és una mica violent; Quant dura aquesta cançó?" pregunta el germà poc després, cansat de donar bastonades al tronc. El tió no és l'únic regal que la jove estatunidenca ha portat a la família. Un cop acaben de fer cagar el tió, els pares de l'Olivia es troben sota la manta una varietat de productes catalans com a obsequi.

Tió va venir amb mi a Califòrnia! Aquí els meus pares i el meu germà estan fen cagar en Tió per primera vegada 😹 pic.twitter.com/CyZwJIf8JQ — Olivia (@liv_abroad) 25 de diciembre de 2021

La història no acaba aquí. En un altre vídeo, l'Olivia explica la tradició de fer cagar del tió a la seva cosina de 3 anys: "On jo visc, els nens i nenes van al bosc i troben troncs màgics i els porten a casa. Durant tot el mes de desembre l'he estat alimentant: li he donat taronges i xocolata i ara farà caca, et cagarà alguns regals".

El vídeo acaba amb una rotunda negació de la més petita de la casa, sorpresa i atemorida d'aquesta tradició escatològica que es du a terme a l'altra banda de l'oceà.