L’Autoritat Catalana de la Competència (ACCO) avisa que fixar el preu màxim per als tests d’antígens pot fer que aquest preu elevat es «perpetuï» en el moment en què la conjuntura canviï i ja no hi hagi una demanda tan gran de proves d’autodiagnòstic de covid-19. En aquest sentit, abans de regular preus màxims, l’ACCO aposta primer per eliminar la reserva de distribució d’aquests productes únicament a les farmàcies. «No existeixen motius d’interès general que justifiquin, d’acord amb els principis de necessitat i proporcionalitat, que aquestes proves autodiagnòstiques no es puguin comprar en supermercats, benzineres o mitjançant el canal online, garantint sempre la qualitat dels productes comercialitzats», va apuntar l’Autoritat Catalana de la Competència.

«No existeixen tampoc motius sanitaris pels quals la dispensació d’aquests productes s’hagi de fer exclusivament a oficines de farmàcia o a les seves botigues online, ja que es tracta de proves que no requereixen la intervenció de cap professional sanitari», va remarcar l’ACCO, que afirma que aquesta ampliació de canals de distribució permetria millorar l’accessibilitat de la ciutadania als tests d’antígens i una rebaixa dels preus. «Aquests dos factors incrementarien el benestar dels consumidors, tal com succeeix en altres països de la Unió Europea com Alemanya i Portugal, on la distribució de tests no està restringida únicament a les farmàcies i els preus dels tests són significativament més baixos», va concloure l’ACCO. És per això que afirmen que «no hi ha motius sanitaris ni d’interès general». Països europeus com Portugal, Alemanya i França fa mesos que venen aquestes proves a diferents establiments a part de farmàcies.