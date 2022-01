La Comissió Interministerial de Preus dels Medicaments ha fixat en 2,94 euros el preu màxim de venda de tests d’antígens a les farmàcies. Ho va anunciar ahir la ministra de Sanitat, Carolina Darias, en roda de premsa després de la reunió de l’organisme presidit pel Ministeri de Sanitat i que compta amb representació dels ministeris d’Hisenda, Afers Econòmics, Indústria i les autonomies. Darias va explicar que el preu màxim de venda al públic es va acordar per «unanimitat» i va defensar que l’objectiu de la mesura és que les proves d’autodiagnòstic tinguin un preu «el més assequible possible mantenint l’equilibri necessari perquè estiguin disponibles».

La mesura entrarà en vigor demà, ja que Darias ha previst que es publiqui la resolució que fixa el preu màxim demà divendres al Butlletí Oficial de l’Estat (BOE) i que entri en vigor l’endemà.

El Ministeri de Sanitat va explicar que per decidir el preu màxim ha avaluat el preu de venda mitjà dels tests d’antígens des del juliol de 2021 així com els preus dels països de l’entorn.

Darias va insistir que la prioritat fins ara havia estat la de garantir el subministrament abans que fixar un preu màxim.

D’altra banda, la presidenta del Comitè Científic Assessor per la covid, Magda Campins, va considerar que els tests d’antígens haurien de ser gratuïts per reduir la pressió a l’atenció primària. Campins va insistir a Catalunya Ràdio que fa temps que en reclamen no el seu abaratiment sinó la seva gratuïtat. Va afirmar que ara s’està recomanant a la gent que no acudeixi als CAP si presenten símptomes lleus i que es facin els tests a casa però va recordar que hi ha qui no se’ls pot pagar.

«És imprudent gripalitzar»

D’altra banda, va considerar «absolutament imprudent» parlar de gripalització de la covid-19 i va alertar que quan passi la sisena onada no s’estarà encara en aquest escenari.

La cap de Medicina Preventiva i Epidemiologia de Vall d’Hebron va valorar positivament que es puguin preparar protocols per a escenaris futurs en què la covid-19 no provoqui els «estralls» que causa actualment. Tot i això, va insistir que és «massa aviat» per pensar que aquesta situació arribarà aviat, especialment en plena sisena onada, amb els casos «desbocats». Va lamentar que el que es fa amb segons quins missatges és «confondre» a la població i donar la sensació que la pandèmia s’ha acabat, quan no és així.