El departament d’Educació va nomenar ahir un total de 30 nous substituts a la província de Girona, que s’incorporaran dilluns als centres educatius.

Per a cobrir l’allau de baixes dels docents davant l’expansió de la variant òmicron, el departament d’Educació va cridar ahir un total de 396 mestres i professors en el conjunt de Catalunya. D’aquests, 57 s’incorporaran a les aules dels centres del Maresme-Vallès Oriental, seguit pel Consorci d’Educació de Barcelona (55), Tarragona (54), Vallès Occidental (53), Baix Llobregat (38), Lleida (36), Barcelona Comarques (32), Girona (30), Catalunya Central (29) i els equipaments de les Terres de l’Ebre (12).

I és que el departament d’Educació segueix fent, de forma extraordinària, nomenaments diaris de docents (des del 7 de gener) per a garantir el funcionament presencial dels centres educatius. D’aquesta manera, reafirma el compromís de cobrir totes les baixes iguals o superiors a 5 dies (fins ara es cobrien les de 7 dies o més) i aprovar nomenaments excepcionals d’urgència en el cas de centres amb més de 3 baixes inferiors a 5 dies.

En paral·lel, el departament d’Educació va declarar ahir 11.747 positius més acumulats aquest curs, i la xifra total ja arriba als 156.867. D’aquests, 130.867 són d’alumnes (10.581 més que fa 24 hores); 25.936 de docents i personal d’administració i serveis (1.163 més) i 64 de personal extern (3 més). També es van registrar onze grups escolars confinats d’un total de 72.000 (nou més que fa 24 hores), i 59.317 persones en quarantena (5.916 més). D’aquestes, 52.632 són alumnes (6.427 més), 6.663 docents o personal d’administració i serveis (520 menys) i 22 personal extern (9 més). Cal recordar, però, que d’acord amb el nou protocol per a la gestió de casos positius, només es confinen el contactes estrets a partir de 5 positius en una mateixa aula o el 20%. A més, actualment no hi ha cap centre tancat completament.