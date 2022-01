Una incidència en l’equipament d'Adif va causar ahir importants i sostinguts retards en els trens de la línia R11 entre Maçanet de la Selva i Girona perquè els trens van haver de circular més de dotze hores per una sola via. Renfe informava entre vuit i nou del matí des dels canals de comunicació oficials que la circulació es trobava interrompuda entre Maçanet i Girona per aquella incidència a les instal·lacions. Eren les 8.26 del matí. El tren que sortia de Portbou a les 6:19h. i arribava a Barcelnoa Sants a les 8:40h. va ser el primer que va quedar aturat a Caldes de Malavella per aquesta incidència a les instal·lacions, en concret un problema a la catenària, segons informaven pel canal de la línia R11 a twitter.

Els tècnics de l’Administrador d’Infraestructures Ferroviàries (ADIF) es van desplaçar fins a la zona i van poder reparar parcialment l’avaria a l’altura de Caldes. Això va permetre reprendre la marxa dels trens però únicament per una de les vies. Els operaris van continuar treballant per recuperar la normalitat al servei però a les vuit del vespre continuaven sense poder posar en servei les dues vies. Les afectacions des de primera hora del matí es va informar que podien superar els 60 minuts.