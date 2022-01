L’elevada transmissió comunitària de la covid-19 està disparant els casos fins a tal punt que s’estan assolint xifres mai vistes durant la pandèmia. Aquest augment està provocant que moltes persones que havien demanat hora per a vacunar-se contra el coronavirus hagin hagut d’anul·lar la cita. Segons va recordar la responsable d’atenció primària de l’Institut Català de la Salut (ICS) de Girona, Antònia Sabench, a aquest diari, «les persones que s’han contagiat o bé són contactes estrets, es recomana que no es vacunin, és per això que hi està havent moltes anul·lacions i ens sobren moltes dosis», va explicar.

Per compensar aquestes pèrdues, Salut ha organitzat jornades sense cita prèvia tota aquesta setmana a la seu de la Generalitat de Girona, en horari de matins i tardes. Aquesta iniciativa va dirigida a persones de 30 anys o més vacunades amb Pfizer o Moderna i vacunats amb Janssen o AstraZeneca de qualsevol edat que s’hagin de posar dosis de record i persones de 12 anys o més que encara s’hagin de posar la primera. D’entrada, la vacunació a infants de 5 a 11 anys continua sent amb cita programada tot i que Sabench especifica que «si algú ve sense cita, sempre i quan vagi acompanyat, també li administrarem la dosi». En aquest cas, la vacunació pediàtrica només es fa en horari de tarda. «Durant les festes de Nadal la vam obrir també als matins, però ara ja no té sentit tenint en compte que estan a l’escola».

La iniciativa sense cita es va obrir dilluns a la tarda i ahir encara no va acabar de tenir gaire èxit. «Fem una crida a la població perquè es vingui a vacunar-se; fa setmanes es generaven cues i hi havia moltes persones que tenien dificultat per trobar hora, en canvi ara està passant tot el contrari, per això també és una manera de compensar-ho i facilitar la vacunació a tothom», especifica Sabench.

Vacunació pediàtrica baixa

D’altra banda, un fet que crida l’atenció és la baixa cobertura vacunal entre infants d’entre 5 i 11 anys de la Regió Sanitària de Girona. De fet, només hi ha un 30% d’aquesta població vacunada, dada que se situa pràcticament deu punts per sota de la mitjana de Catalunya. Només hi ha una regió sanitària amb el percentatge més baix, que és Catalunya Central, on no arriba al 30%. Sabench no atribueix aquest desajust a cap fet concret, però explica que «l’elevat contagi entre infants, fet que genera molts contactes estrets i confinaments d’aules, podria ser-ne una de les causes». També recorda que «durant les festes de Nadal les cites de vacunació pediàtrica estaven plenes».

Cal recordar que els positius d’aquesta franja d’edat han d’esperar almenys quatre setmanes fins a poder-se vacunar, a l’espera dels nous protocols de Sanitat. Un cop han rebut la primera, caldrà esperar entre quatre i vuit setmanes per a rebre la segona dosi. Sabench espera que la situació epidemiològica millori en les properes setmanes i que la sisena onada vagi a la baixa. Tot i que també admet que el comportament de la pandèmia és «difícil» i «imprevisible».

D’entrada, està previst que aquestes jornades sense cita prèvia només s’allarguin fins divendres i, després, la previsió és que les hores es puguin tornar a programar. «Encara faltarà acabar de posar les dosis de reforç a la població general i primeres i segones dosis pediàtriques, a la llarga s’espera que aquest punt de vacunació deixi d’estar operatiu».