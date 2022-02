L'Ajuntament de Banyoles implantarà el nou contracte de recollida d'escombraries a partir del 14 de febrer. L'empresa guanyadora del concurs, GBI Serveis, començarà a operar amb més serveis que fins ara. Malgrat tot, l'alcalde, Miquel Noguer, ha assegurat que les novetats arribaran de forma progressiva. D'aquesta manera hi ha cinc mesos de marge abans no es comenci a aplicar el porta a porta en comerços, es renovin bona part dels camions de la recollida i es comprin nous contenidors. Noguer ha anunciat la data d'aplicació del nou contracte després que aquest dimecres el Tribunal de Contractes del Sector Públic no admetés el recurs que una empresa havia interposat amb la resolució del concurs públic.

Banyoles posa punt i final al serial del nou contracte de les escombraries. L'empresa guanyadora del concurs havia de començar a operar des de l'1 de gener i, de fet, el govern local ja havia signat el contracte a finals de desembre. L'empresa que havia quedat en segona posició, però, va presentar un recurs judicial un dia més tard del permès. Malgrat tot, va obligar a suspendre l'aplicació del contracte fins que el tribunal no respongués.

Aquest dimecres el consistori va rebre la notificació que el Tribunal de Contractes del Sector Públic havia inadmès el recurs perquè estava fora del termini màxim que tenia per fer-ho. D'aquesta manera, aixeca la suspensió automàtica que hi havia sobre el contracte a l'espera de la resolució d'aquest recurs.

L'alcalde, Miquel Noguer, ha explicat que aquesta decisió judicial permet "activar els mecanismes" del nou contracte en la recollida d'escombraries i per això preveu que l'empresa GBI Serveis comenci a treballar a Banyoles a partir del 14 de febrer. Malgrat tot, Noguer ha avisat que les millores que hi haurà en el nou sistema de recollida de residus s'aniran incorporant "de forma progressiva". "Que ningú és pensi que el dia 15 això serà la glòria", ha afegit el batlle.

Miquel Noguer ha recordat que l'empresa haurà de substituir els camions per vehicles nous menys sorollosos i menys contaminants, així com també canviarà els contenidors. Però el govern local dona un marge de cinc mesos a l'empresa abans que aquesta comenci a renovar la flota i els contenidors. A partir d'aquest dilluns l'empresa reprendrà les negociacions per a la compra de tot el material nou.

Més freqüència i dos informadors

Mentrestant, el que sí que es notarà seran l'augment de freqüències en la recollida i la neteja de les illes de contenidors que hi ha. A més, també començaran a treballar els dos informadors mediambientals. Aquests dos treballadors seran els encarregats d'avisar i controlar que tots els ciutadans compleixen amb la normativa de civisme.

En aquest sentit, l'alcalde de Banyoles ha demanat als veïns de la capital del Pla de l'Estany que siguin "respectuosos" amb les ordenances i que compleixin amb els horaris per llançar la brossa i que ho facin a dins dels contenidors. En cas que no ho facin, Noguer ha recordat que podran ser sancionats. "Fins ara hem fet una mica de màniga ampla per les disfuncions que teníem amb la recollida, però ara haurem de complir tots", ha avisat el batlle.

El porta a porta, d'aquí a uns mesos

El nou contracte també incorpora el model porta a porta per a comerços, bars i restaurants. El govern local ha avisat que no es començarà a aplicar des del primer dia. L'empresa començarà a dissenyar el model de recollida a partir del mateix dia 14 de la mà dels dos informadors que seran els encarregats de parlar amb els establiments sobre com pot encaixar millor la recollida porta a porta a les seves necessitats.

L'aplicació del nou sistema de recollida haurà de començar, però, dins dels cinc mesos de marge que té l'empresa amb el consistori. A partir d'aquí, l'alcalde de Banyoles, Miquel Noguer, ha insistit que tots els negocis hauran d'entendre que "els contenidors son pels veïns". En aquest sentit, l'alcalde ha insistit en què estaran amatents que els bars i restaurants no tirin el vidre als contenidors, ni tampoc altres residus com ara l'orgànica o el cartró.