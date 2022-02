Filmin estrena un documental dirigit per un estudiant de la Universitat de Girona sobre l’impacte emocional dels desnonaments. El curtmetratge, titulat «Cuerpos en vilo», la cara oculta de un deshaucio», el signa un jove donostiarra de 20 anys, Ugaitz Albisu, que estudia Educació Social. A mitjans de l’any passat, arran d’un treball del grau, va assistir a una assemblea de la PAH Girona-Salt. Allà va conèixer de primera mà la realitat de les famílies, i això el va colpir tant que va decidir formar part de l’entitat i donar-los veu per visibilitzar la problemàtica. El documental arriba ara a Filmin, que l’incorpora al seu catàleg durant un any i mig, després de passar per diversos festivals. La UdG subratlla que, al documental, el jove director «remarca la deshumanització cap a les persones amb problemes d’habitatge i els discursos que creen un imaginari social, segons ell, totalment erroni».