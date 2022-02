Una carretera pot servir simplement per desplaçar-se d’un lloc a un altre, però també es pot convertir en tota una experiència per gaudir per ella mateixa. És per això que l’Agència Catalana de Turisme (ACT) ha creat el Grand Tour de Catalunya, que inclou 33 carreteres d’interès paisatgístic definides per l’Observatori del Paisatge de Catalunya. Entre elles, n’hi ha algunes de gironines: per una banda, les «grans rutes» des de la Seu d’Urgell fins a Figueres (la transpirinenca) i de la capital altempordanesa fins a Barcelona; però per l’altra també s’inclouen carreteres més petites i «amagades», que sovint són territori de motoristes i ciclistes.

De la zona pirinenca i prepirinenca, s’inclouen el recorregut entre Alp, Castellar de n’Hug i la Pobla de Lillet; la C-26 entre Berga, Borredà i Ripoll i el traçat de Castellfollit de la Roca fins a Beget. A l’Alt i el Baix Empordà, es proposen els recorreguts entre Vilajuïga, Port de la Selva i el Cap de Creus; Calonge-la Bisbal (la coneguda «carretera de la Ganga»), amb la possibilitat d’arribar fins a Caldes de Malavella, i la ruta de Sant Feliu de Guíxols fins a Tossa de Mar, que és una de les més populars. Finalment, també es proposa el recorregut entre Banyoles, Bàscara i Siurana. El Grand Tour, doncs, recupera els traçats originals d’antigues carreteres d’arreu de Catalunya, que a vegades han quedat relegades a vies secundàries. Des de l’Agència Catalana de Turisme apunten que aquestes rutes «permeten un tipus de viatge més pausat, gaudint del paisatge i els valors paisatgístics». Segons indica, aquests traçats permeten fer un «road trip calmat» gràcies al fet que tenen poc trànsit, són transitables amb moto o bicicleta i mostren «la gran riquesa i diversitat dels paisatges de Catalunya». Però més enllà del seu valor paisatgístic, el Grand Tour vol donar a conèixer atractius patrimonials, naturals i enogastronòmics de cada zona, així com divulgar l’entorn, la gent, els costums i les tradicions de cada zona. Així, en el cas dels Pirineus gironins, es proposa aprofitar la ruta per visitar els edificis medidevals i les cases modernistes de Puigcerdà, aturar-se als monestirs de Ripoll i Sant Joan de les Abadesses, veure el pont del Diable de Camprodon o explorar la Garrotxa: des de Castellfollit fins a la Fageda d’en Jordà, passant per les botigues centenàries que hi ha a Olot. Altres opcions són el parc natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa i fer la volta a l’Estany de Banyoles. De Dalí als pobles medievals Més cap a l’Empordà, es considera imprescindible visitar el «triangle dalinià» -Figueres, Portlligat i Púbol- i recórrer els pobles mariners i els camins de ronda de la Costa Brava i visitar les ruïnes d’Empúries i Ullastret. També recomana la visita a pobles medievals d’interior com Pals, Peratallada i Torroella de Montgrí, fent una parada a Girona i admirar tot el seu patrimoni arquitectònic. També es proposa creuar les Guilleries fins arribar a la Vall d’en Bas i contemplar les vistes des del pantà de Sau, ja a la veïna comarca d’Osona.