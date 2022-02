Els casos de polissons ocults en camions no semblen tenir aturador i el 2022 ha començat ja amb dos casos detectats per la policia i amb un total de nou migrants irregulars detectats. Aquests són els que són coneguts per la policia però els investigadors temen que n’hi poden haver més que mai es coneixeran perquè aconsegueixen o bé arribar a la seva destinació o bé perquè els transportistes no n’informen per evitar-se problemes.

Els primers fets són del dia 6 de gener a la tarda a Santa Coloma de Farners. Els Mossos van rebre l’avís d’una empresa de transports de la capital de la Selva on se’ls informava que un treballador havia sentit soroll que procedia de la zona del maleter del camió, una àrea que està situada fora de la zona de càrrega. Un cop a lloc, els Mossos van obrir aquest espai del tràiler i hi van trobar dos homes i una dona d’entre 25 i 38 anys procedents de la Costa de Marfil i Mali (2). El SEM també es va traslladar fins a l’empresa i va atendre als tres migrants. Que també portaven una maleta i dues motxilles. Van explicar als agents que havien pujat al camió a Itàlia i que havien pagat per accedir-hi. Davant dels fets, els agents van traslladar els tres migrants a la comisaria de la Policia Nacional de la Jonquera on es va comprovar que no se’ls havia identificat mai a Espanya i es va procedir a la seva readmissió. És a dir, van ser retornats cap a França tal com estableix l’acord bilateral entre ambdós països.

Abans d’entrar a Espanya

El segon cas és diferent al primer perquè d’entrada, els polissons no van acabar entrant a Espanya però van estar-hi a punt per pocs quilòmetres de distància. El dia 11 de gener, en un camió es dirigia cap a Espanya i a l’altura del Voló, els gendarmes francesos van rebre un avís que alertava que a dins del camió hi havia persones irregulars. A partir d’aquí, juntament amb la policia duanera del Voló van aturar el tràiler.

Els agents van comprovar que hi havia sis persones, entre elles una nena de només dos anys, una de 17 i dues dones i dos homes d’entre 21 i 26 anys. Els quatre majors d’edat van quedar detinguts per un delicte relacionat amb la seva situació irregular -estrangeria- i la nena de 17 anys va ingressar en un centre de menors de Perpinyà i la menor de dos anys amb la seva mare.

En aquest cas, els migrants també van pujar a la frontera amb Itàlia, a Ventimiglia. Però van ser descoberts poc abans d’entrar a Espanya i per tant, van acabar detinguts pels francesos.