Ryanair comptarà amb un avió basat a la ciutat, un total de 22 rutes, 30 treballadors directes i més d'un milió de passatgers. Aquestes són algunes de les previsions d'aquest any de l'aerolínia a l'aeroport de Girona, que també ha confirmat que obrirà dues rutes noves a Hèlsinki i Nuremberg, consolidant la seva aposta. En total, Ryanair obrirà 6 noves rutes des de Catalunya la propera temporada d'estiu, que comença al març, 4 des del Prat (Baix Llobregat) i 2 des de Girona (Gironès), i preveu tenir un 4% més de passatgers que abans de la pandèmia, però demana una rebaixa de les taxes aeroportuàries per seguir creixent a Espanya. Les noves connexions des de Barcelona són amb Frankfurt Hahn, La Palma, Lviv i Perusa, mentre que les noves rutes de Girona enllacen la ciutat amb Hèlsinki (Finlàndia) i Nuremberg (Alemanya).

El director de Màrqueting i Digital, Dara Brady, ha explicat que la companyia està recuperant les xifres pre-Covid i que aquest estiu preveu créixer un 16% a escala global i un 4% a Catalunya. Ryanair tindrà aquest estiu 14 avions amb base a Barcelona, amb 71 rutes, 7,8 milions de passatgers i més de 400 treballadors directes, ja que l'aerolínia sumarà 20 rutes més que el 2019. A Girona, l'aerolínia comptarà amb un avió basat a la ciutat, un total de 22 rutes, 30 treballadors directes i més d'un milió de passatgers, mentre que, a Reus (Baix Camp), la companyia oferirà onze rutes i arribarà a uns 400.000 passatgers. Brady ha assegurat que Ryanair vol seguir creixent a Espanya, però ha dit que no té sentit que l'Estat posi 700 milions en una companyia com Air Europa, «que segueix perdent diners», en comptes de destinar-los a què les aerolínies competitives puguin seguir expandint-se. Per això, ha demanat al govern espanyol rebaixes de les taxes aeroportuàries, no passar els costos de la Covid-19 dels aeroports als passatgers, una distribució igualitària de 'slots' i que no hi hagi ajudes estatals per a cap aerolínia. Així, la companyia seguirà invertint a Catalunya i Espanya i apostant per aeroports petits, com els de Girona o Reus.

«Espanya ha de seguir sent competitiva», ha dit, en tractar-se d'un mercat molt important per Ryanair, i ha recordat que estem en un moment molt complicat en el qual tots els països volen recuperar el turisme i estan posant incentius per atreure les aerolínies. La companyia no preveu apujar els preus dels bitllets per compensar les pèrdues que ha registrat per la Covid-19 i espera tornar als beneficis l'any que ve. Brady ha assegurat que Ryanair és la primera companyia a Europa, Espanya i a Barcelona i ha afirmat que sembla que «Vueling està gelosa» perquè no arriben als números de l'aerolínia irlandesa al Prat. Sobre l'ampliació de l'Aeroport de Barcelona, ha dit que «seria molt benvinguda» perquè ja està molt congestionat, «està al 80% del seu límit», no obstant això, Brady no estaria d'acord amb l'ampliació si aquesta impliqués apujar les taxes de l'aeroport. Ryanair està valorant obrir una escola de pilots a Espanya o Portugal, tot i que encara no ha decidit la ubicació exacta, que serà on els resulti més «atractiu». El director de Màrqueting i Digital ha xifrat en 1.500 milions els actius que té Ryanair a Catalunya, amb un total de 15 avions basats en el territori.