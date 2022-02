Dos de cada tres nens gironins de 5 a 11 anys encara no tenen la primera dosi de la vacuna de la covid-19, dos mesos després que Salut obrís la vacunació per a aquesta franja d’edat. D’aquesta manera, es pot confirmar que el procés d’immunització dels infants avança de forma lenta si es compara amb altres col·lectius. Cal tenir present que un dels motius principals pels quals el percentatge d’immunitzats és baix entre els més petits és que ja han passat la covid-19 i, per tant, han d’esperar vuit setmanes per a poder iniciar la vacunació. En aquest cas, només els caldrà una dosi per a poder completar la pauta completa.

En canvi, aquells que van començar la vacunació i no han passat la covid-19, ja poden rebre la segona dosi per tal de completar la pauta. Precisament, ahir es van complir les vuit setmanes estipulades des de la primera i Girona va començar a administrar-ne de segones.

Tot i que no era la primera vegada que rebien la injecció, la majoria de nens i nenes entraven una mica espantats a la seu de la Generalitat de Girona. Entre ells hi havia en Dan, d’onze anys, que va anar-se a vacunar acompanyat del seu pare. Tenia clar que completar la pauta era «important per a no contagiar-se». D’altra banda, l’Alexis, de sis anys, va assegurar que ni la primera ni la segona dosi li havien fet mal i també tenia clar que havia de vacunar-se. Alguns es mostraven més neguitosos i les infermeres havien d’ajudar a calmar-los.

Entre la mainada que ahir es vacunava també n’hi havia que rebien les primeres dosis i, paral·lelament, el mateix espai servia per a vacunacions pendents de la població adulta. Segons fonts de Salut, com que hi havia poques cites pediàtriques donades, van habilitar el mateix espai per a tothom.

Milers de nens contagiats

I és que continua cridant l’atenció la baixa cobertura vacunal entre nens d’entre 5 i 11 anys de la Regió Sanitària de Girona. De fet, només hi ha un 33% d’aquesta població amb la primera dosi, dada que se situa vuit punts per sota de la mitjana de Catalunya. La responsable d’atenció primària de l’Institut Català de la Salut (ICS) de Girona, Antònia Sabench va afirmar ahir que no atribueix aquest desajust a cap fet concret, però va concretar que «l’elevat contagi entre infants, en seria la causa principal». També va restar importància a possibles reticències de les famílies i va recordar que les cites de vacunació de pediàtrica «sempre han funcionat».

Cal tenir present, però, que aquest diari avançava fa pocs dies que en només cinc mesos, des de l’arrencada del curs escolar 2021-2022, el 30,2% dels escolars gironins ja s’han contagiat de covid-19. Segons dades del departament d’Educació, que diàriament recull en l’informe d’incidències als centres educatius, a la província de Girona s’han registrat un total de 37.403 alumnes positius des del setembre de 2021. Tenint en compte aquesta dada, encara falta un gruix important de no vacunats que no han passat la covid-19 i, per tant, no han rebut la primera dosi per altres motius.

Immunitat en adolescents

Finalment, si tenim en compte els adolescents de 12 a 15 anys, en aquest cas un 70% ja la tenen, tot i que és cert que van poder començar a vacunar-se l’estiu passat. Per altra banda, menys del 60% té la pauta completa, exactament un 57,9%. La situació canvia clarament en la població de 16 a 19 anys, ja que el 83,6% ja té la pauta completa i el 85,7% almenys té una dosi.

Respecte a les dosis de record, també estan bastant estancades. Menys de la meitat de la població de 40 a 49 anys se l’ha posat i només un 23% de la franja de 30 a 39 anys la té. El percentatge ja és molt alt a partir dels 60 anys que, al cap i a la fi, era la població diana inicial, tenint en compte la vulnerabilitat que presenten.

Segons estudis, l’efectivitat de la tercera dosi per evitar hospitalitzacions se situa en un 88%.