La nova via verda entre Vilablareix i Aiguaviva, que enllaçarà també amb l’aeroport de Girona, està més a prop de ser una realitat. Ahir es van presentar els treballs,que tindran una longitud de 5,5 quilòmetres.

El projecte inclou dues actuacions: per una banda, unes obres d’adequació de la via verda de connexió entre Aiguaviva i Mas Aliu, seguint el riu Marroc, als termes municipals d’Aiguaviva i Vilablareix; i de l’altra, la construcció d’una ruta que connectarà el nucli urbà d’Aiguaviva amb l’aeroport de Girona. També es preveu la senyalització urbana i rural per facilitar la inerconnectivitat i millorar la segureat de les comunicacions entre els dos municipis.

El pressupost total de les obres és de 1.402.971 euros amb IVA, i està confinançat amb un ajut europeu FEDER de 545.269 euros, i per la Diputació de Girona, amb 240.992 euros. El cofinançament restant s’aporta entre els ajuntaments d’Aiguaviva i Vilobí d’Onyar, i també hi haurà un ajut per al desenvolupant de Plans de Foment Territorial del Turisme de la Generalitat.

Segons expliquen els promotors, «l’objectiu d’aquest projecte és millorar la mobilitat quotidiana i la intermodalitat, alhora que connecta i integra la via verda amb diverses altres rutes i xarxes de vies ciclistes que vertebren la mobilitat sostenible al Gironès».

Tal com va indicar l’alcalde d’Aiguaviva, Josep Pinsach, «malgrat ser un tram curt, és un gran projecte, perquè serà de les primeres vies verdes de l’Estat que arribarà fins a un aeroport». Més endavant, el trajecte també ha d’arribar fins a Olot.