Un forat de cinc metres de profunditat ha posat en alerta els veïns de Besalú.

Ha aparegut a l'aparcament de l'antiga Fonda Siqués i caldrà que l'arquitecte municipal ho revisi.

Ahir els Mossos d'Esquadra van rebre l'avís cap a les vuit del vespre que havia aparegut aquest forat i els Bombers s'hi van desplaçar també per veure què passava.

En arribar-hi van comprovar que hi havia s'havia produït un petit esfondrament, que no se sap si pot anar a més. Es tracta d'un forat de 30 centímetres de diàmetre i que segons els Bombers, tindria uns cinc metres de profunditat.

Per aquest motiu i per assegurar la zona, es va abalisar i van fer sortir els vehicles que utilitzen aquesta zona d'aparcament. Encara n'hi van quedar un parell, segons Bombers, que està previst que es retirin.

Arran d'aquest succés, que s'ha produït a l'avinguda del President Companys, avui serà revisat per l'arquitecte municipal que haurà de mirar què s'hi pot fer.

Veïns de la zona recorden com el 2020 ja es va produir un fet similar en aquesta mateixa via i va provocar el tall de la via per reparar l'esvoranc que s'hi va produir