L’any ha començat molt negre a les carreteres gironines. A hores d’ara, els accidents de trànsit s’han cobrat vuit vides, i només ha transcorregut un mes i mig des de l’inici del 2022. El nombre de víctimes mortals, a més, s’ha quadruplicat respecte a l’any passat. Entre gener i febrer del 2021 van morir dues persones en vies urbanes i interurbanes de la província. Es dona el cas a més, que el febrer passat es va tancar amb zero víctimes mortals per primer cop amb molt de temps. A més, les comarques gironines han patit dos revés en dos dies: un home va morir atropellat dilluns a l’AP-7, a la Jonquera, i una dona va perdre ahir la vida en xocar contra un camió a la Vall d’en Bas.

La mobilitat s’ha incrementat en els últimes mesos després dels mesos més crus de la pandèmia. Una situació que es nota sobretot a l’autopista AP-7, una carretera des que va alliberar els peatges registra més incidències i accidents. Aquest dilluns a la nit, precisament, un home del qual encara es desconeix la identitat va morir a l’autopista a la Jonquera.

Atropellament a l’autopista

Els Mossos de l’Àrea Regional de Trànsit (ART) treballen per identificar el finat, a qui un cotxe va envestir a l’autopista, una via en la qual no està permesa l’entrada de vianants. Es dona el cas que en el moment del fatídic sinistre l’home no portava documentació.

L’accident de trànsit mortal es va produir quan passaven 20 minuts de les nou de la nit a l’altura del quilòmetre 1,5 de l’autopista AP-7 en sentit Girona. Per causes que encara estan investigant els Mossos d’Esquadra, un cotxe va atropellar un home -que tindria entre 25 i 30 anys- i, a conseqüència d’això, aquest va morir.

Arran de la incidència, es van activar set patrulles dels Mossos d’Esquadra, dues dotacions dels Bombers i una ambulància del SEM, segons el Servei Català de Trànsit (SCT).

Aquest sinistre viari mortal va provocar problemes de mobilitat a l’autopista AP-7, que per sort, essent de nit, no tenia massa trànsit. Segons Trànsit, a partir de dos quarts d’onze de la nit només hi va haver un carril obert per circular a l’AP-7 des de la Jonquera en sentit sud. La situació es va normalitzar cap a dos quarts de tres de la matinada, un cop retirats els efectius d’emergència del lloc del sinistre.

Xoc frontal a la Vall d’en Bas

L’altre accident de trànsit mortal es va produir ahir el matí a la Vall d’en Bas i va acabar amb la vida d’una veïna d’Olot de 33 anys (M.D.F), de nacionalitat espanyola. En l’accident mortal s’hi van veure implicats un cotxe i un camió que van xocar frontalment.

La dona conduïa el turisme que va impactar contra el vehicle pesant per causes que els Mossos de Trànsit investiguen. D’entrada s’apunta que hi hauria la invasió del carril d’un dels dos vehicles i això hauria causat l’accident.

L’accident va produir-se a pocs metres de la sortida del túnel de la C-63 al seu pas per Sant Esteve d’en Bas. Per aquest sinistre viari, es van activar sis patrulles dels Mossos, tres dotacions dels Bombers i tres ambulàncies del SEM.

Com sol passar en un accident de trànsit mortal i aparatós com aquest, es va haver de tallar la circulació a la C-63. El tall va començar poc abans de dos quarts de vuit i va durar prop de quatre hores, quatre hores després del fatídic succés. Segons va informar Trànsit, arran de l’accident es van registrar retencions a la zona i els vehicles que circulaven per la zona va ser desviats per vies alternatives.

Dos morts en vies urbanes

A tota la província, en només un mes i mig, els morts d’accidents de trànsit ja s’ha enfilat fins a vuit. D’aquests fatídics sinistres, n’hi ha dos que s’han produït en vies urbanes i, els quatre restants, en carreteres.

L’accident urbà més recent va succeir precisament dissabte passat i va ser un atropellament. Un nen de 7 anys va morir després que l’atropellés un cotxe quan travessava un pas de vianants a Figueres. La conductora, segons les informacions amb les que treballa la Guàrdia Urbana, es va saltar el semàfor en vermell i va impactar contra el menor, que va morir poc després.

Setze morts a tot Catalunya

Segons les dades provisionals de Trànsit, amb els dos últims morts -de dilluns i dimarts- , ja són 16 les persones que han mort a la xarxa viària interurbana de Catalunya. Més d’una tercera part de les víctimes han perdut la vida a les carreteres de les comarques gironines.