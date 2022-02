El departament de Drets Socials de la Generalitat, a través de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya, ha afavorit que un total de 574 famílies residents a la demarcació de Girona puguin romandre als respectius habitatges amb ajuts directes destinats a atendre la urgència dels pagaments de les rendes, amb acords pactats gràcies a la mediació d’Ofideute i amb la implementació del programa Reallotgem.

A més, a la província de Girona s’han concedit un total de 8.483 ajuts ordinaris per a pagar el lloguer. Aquests ajuts estan destinats a persones que tot i que no es troben en situació de vulnerabilitat imminent, s’hi podrien veure abocades si no disposen d’una ajuda per a fer front a les despeses de lloguer de la seva residència habitual.

En paral·lel, la Generalitat de Catalunya ha ampliat el seu parc i ha adquirit més de 3.500 habitatges a través de la fórmula de compra per tanteig, 80 dels quals es van adquirir al llarg de l’any 2021 a la demarcació de Girona.