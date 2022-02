Tècnics superiors sanitaris van seguir ahir la nova ronda de protestes perquè la seva homologació sigui universitària com a la resta dels països europeus. En el cas d’Espanya, les titulacions de l’àrea de diagnòstic estan segregades en quatre titulacions separades, fet que provoca una «devaluació professional i sense nivell suficient pel que fa a qualitat docent». Entre altres aspectes, denuncien que la segregació de títols suposa un menor desenvolupament professional, un enquadrament en un grup professional inferior i, finalment, restriccions de mobilitat a Europa. Les concentracions d’ahir a la Regió Sanitària de Girona es van fer a l’hospital Trueta i Santa Caterina i, a més, s’hi van afegir altres hospitals comarcals com és el cas de Figueres i Palamós.

En aquests moments, els tècnics superiors sanitaris a Espanya obtenen el títol a través d’un cicle formatiu mentre que a la resta d’Europa correspon a un grau universitari. Amb el canvi en els estudis tindrien el doble d’hores lectives i, defensen, que seria més beneficiós tant per a la seva professió com per als pacients.

Paral·lelament, diverses associacions de tècnics han iniciat una recollida de firmes a través de la plataforma Osoigo, per tal que la reivindicació arribi al Congrés i es resolgui la situació.

Recentment, tècnics de laboratori també van manifestar queixes per la manca de «celeritat» en la resolució de les oposicions a tècnic superior en laboratori clínic i biomèdic de Catalunya, impulsades per l’Institut Català de la Salut (ICS). Segons van manifestar, feia dos anys que esperaven el document.