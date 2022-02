«Les llistes d’espera i el difícil accés a l’atenció primària són els principals motius pels quals la població desconfia de la sanitat pública i, lamentablement, recorre a la privada». Així de taxativa es mostra la presidenta del Col·legi d’Infermeres de Girona, Alícia Rey, qui es mostra «preocupada» pel creixement de l’espera per a una intervenció quirúrgica, que s’ha agreujat arran de la pandèmia. És per això que demana a Salut que faci actuacions «immediates» per tal d’agilitzar les intervencions pendents.

Malgrat tot, Rey admet que perquè això sigui possible és «fonamental» que el Ministeri de Sanitat mantingui els fons covid, per tal de reparar moltes de les «seqüeles» ocasionades per la pandèmia. «Durant molt de temps, l’activitat quirúrgica programada s’ha hagut de suspendre i ara toca fer un gran esforç per retallar part de la llista de pacients que s’acumulen als molts que ja hi havia fa dos anys. Caldria potenciar la derivació de pacients a les clíniques privades, segons els convenis estblerts, i obrir molts quiròfans a les tardes», admet.

El president del Col·legi de Metges de Girona, Josep Vilaplana, coincideix en la necessitat que els fons covid es renovin per tal d’invertir en nous equipaments.

Obres pendents

«El dèficit de quiròfans tant a l’hospital Trueta com al Santa Caterina és evident i, tot i que s’estan movent fils perquè hi hagi una ampliació, els tràmits avancen molt lentament, com és el cas de l’ampliació del Trueta, que encara no ha sortit la nova licitació. És per això que cal incidir-hi per reduir les llistes d’espera», alerta.

Segons afirma Salut, des del 2008, tots els hospitals de la Regió Sanitària de Girona tenen un conveni amb la Clínica Girona i la Salus de Banyoles, on es deriven algunes operacions i actuen com a centres complementaris. Depenent de la contractació, el nombre de pacients derivats varia.

Paral·lelament, Vilaplana admet que des de fa poc temps ja hi ha quiròfans del Trueta que tornen a estar en funcionament en horari de tardes per tal d’incrementar l’activitat de cirurgies. «S’estan duent a terme plans de xoc per reactivar operacions que s’han hagut d’ajornar moltes vegades durant les sis onades de pandèmia, quan només es duien a terme les més urgents», admet el president del Col·legi de Metges, que recorda que «cal reforçar la sanitat pública per evitar que s’empobreixi, ja que és l’element clau de cohesió social en tota la població».