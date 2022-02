Ripoll ha inaugurat aquest cap de setmana una àrea de pernoctació de caravanes i furgonetes a la Devesa del Pla. És la segona de la ciutat, des que l'any 2011 van obrir-ne una a la zona de Can Guetes amb bons resultats. «És un turisme que, amb la pandèmia, ha crescut molt i que complementa el que pot oferir la comarca», explica l'alcalde, Jordi Munell. Els usuaris solen ser famílies de diferents punts de Catalunya i també de fora que fan parada per dormir i que aprofiten per visitar la zona i comprar producte local. La Sònia ha vingut amb la seva família de la Bisbal d'Empordà i Rubí. És el primer cop que lloguen una caravana. «Ens ha agradat molt, valorem molt trobar zones preparades, sobretot per als que no som experts», afirma.

«No és un càmping, és una àrea lliure de pernoctació per a caravanes i furgonetes» que ja contempla la normativa de turisme actual a Catalunya, explica l'alcalde de Ripoll, Jordi Munell. Remarca que amb la seva posada en marxa es completen els nous usos d'aquesta zona de la Devesa del Pla que estava sense urbanitzar i on recentment també s'hi ha fet un espai de pícnic després d'un procés participatiu. «Creiem que és una zona sensacional, al costat del riu Ter, on els campistes poden fer una parada per dormir i amb enllumenat, un punt d'aigua i també amb claveguera per llençar les aigües grises», afegeix. En total hi ha una vintena de places, per a caravanes i furgoneta, que s'afegeixen a les places d'aparcament que ja hi havia fins ara i en total s'hi han destinat 84.000 euros.

Des que l'Ajuntament va apostar per obrir-ne una a Can Guetes el 2011, han vist com aquest tipus de turisme s'ha disparat, sobretot arran de la pandèmia. «Són famílies que viatgen amb el seu grup bombolla, que van fent rutes i que també volem que el Ripollès sigui una destinació per a ells, perquè la comarca els pot oferir gastronomia, productes locals, cultura, patrimoni, muntanya i esports», remarca el batlle. Creu que és un sector que complementa la resta d'oferta d'allotjament turístic que hi ha a la zona, des de càmpings, hotels o apartaments, entre d'altres. «Tots els sectors del turisme són benvinguts», afirma Munell, especialment aquells que contribueixen a desestacionalitzar l'activitat, sense massificacions i fomentant el consum de productes locals com seria el cas de les caravanes.

Els usuaris valoren molt un espai preparat

La Sònia és una de les usuàries que aquest cap de setmana ha estrenat l'espai. «Hi hem dormit aquesta nit i ara continuarem amb la ruta, venim de Rubí i la Bisbal d'Empordà i viatgem amb el meu home, els fills, la meva mare i també la germana», explica. És el tercer dia de viatge i ja han visitat Castellar de N'Hug i ara la ciutat de Ripoll. Per ser el primer cop que lloguen una caravana, valoren amb molt bona nota l'experiència. «Ens està agradant i agraïm molt trobar zones preparades com aquesta perquè no som experts i necessitem un lloc on parar i dormir fàcilment». Detalla que, tot i que ja porten bona part del menjar que necessitaran, estan comprant productes locals allà on van.

Un altre usuari que aquest dilluns preparava la furgoneta per marxar després de passar la nit amb una furgoneta és en Gerard. Nascut a les Terres de l'Ebre, actualment viu a Llançà i ha aprofitat dos dies de lliure disposició que té com a mestre per fer esquí de muntanya pel Pirineu. Com la Sònia, valora molt poder dormir en una zona urbana on se sent segur. També té previst comprar productes del Ripollès. «Embotit segur, perquè quan era petit recordo que vaig venir amb la família, per la zona Camprodon, i que va ser el primer cop que el vaig provar i em va agradar», explica. Tots dos han trobat aquest espai gràcies a una aplicació del mòbil que utilitzen per viatjar. L'ús d'aquest espai a la Devesa del Pla és gratuït.