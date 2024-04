Mifas ajuda els afectats per un accident de trànsit a ser autònoms un cop tornen a casa

El Grup Mifas ha posat en marxa a les comarques gironines un servei per ajudar a les persones que han patit un accident de trànsit a poder fer una vida "el més autònoma possible" a casa seva. Es tracta del Servei d'Entrenament en Accessibilitat i Vida Independent i va dirigit a afectats que, un cop surten de les clíniques on han fet la rehabilitació, es troben "perduts", perquè no tenen la casa adaptada i tampoc hi ha personal mèdic. A través d'aquest programa, l'entitat els facilita una terapeuta especialista que els "entrena" a fer vida i a les rutines. El director general de Mifas, Albert Carbonell, explica que la majoria dels usuaris es troben que el xoc emocional "els supera" quan arriben a casa perquè "de cop els ha canviat la vida".

Els afectats per un accident de trànsit compten ara amb un nou programa de suport a les comarques gironines. Aquest 2024 un total de vint persones es beneficiaran del Servei d'Entrenament en Accessibilitat i Vida Independent de Mifas. Es tracta d'un programa, que compta amb finançament privat i que busca donar les eines necessàries a les persones que recentment han patit un accident de trànsit i hauran de viure en cadira de rodes.

Aquesta iniciativa va destinada especialment a les persones que fa poc que han sortit de les clíniques especialitzades com la Guttmann o la Vall d'Hebron i han de tornar a casa seva. El problema és que, un cop han fet la primera recuperació de l'accident, les víctimes es troben que el seu habitatge no està adaptat ni tampoc compten amb professionals especialistes com als centres on han fet la rehabilitació.

A més, encara estan en un estadi molt inicial de la recuperació i es troben "perduts" per les barreres arquitectòniques que tenen al seu entorn. Tot plegat, explica el director general de Mifas, Albert Carbonell, suposa un "xoc emocional" que cal sumar al fet que encara estan assumint que hauran de viure en una cadira de rodes "tota la vida". Aquí és on entra la terapeuta integral que els ofereix aquest programa i que ajuda els afectats a millorar les habilitats per poder fer més fàcil la vida diària, en "una nova realitat". "A la clínica assemeixes el que t'ha passat i com que tot està adaptat, pots fer vida amb relativa normalitat. Però quan surts d'allà et trobes que tot ha canviat", concreta Carbonell.

El director general del Grup Mifas, Albert Carbonell. / Gerard Vilà / ACN

Els beneficiaris de la iniciativa comptaran amb aquesta professional que els "entrenarà" per poder desenvolupar-se amb la "major autonomia possible". Carbonell explica que la professional fa un "treball individualitzat" amb cada persona, atès que "cadascuna té unes necessitats diferents". "Òbviament no és el mateix una persona de 20 anys que una altra de 65. Tenen estils de vida diferents i capacitats diferents", assenyala el president de Mifas.

Aquesta primera edició del programa donarà servei a una vintena de persones, però s’espera que pugui obrir-se a d’altres en properes edicions si hi ha finançament disponible.

Assessorament Sirius

A banda, l’entitat segueix amb el programa d’assessorament per a persones que tenen alguna discapacitat. En aquest sentit, Mifas els ofereix el servei que dona les claus a aquestes persones perquè adquireixin els materials necessaris que més s'ajusten a les seves necessitats.

Al programa s'hi pot dirigir qualsevol persona, sigui o no soci de Mifas i que tingui una discapacitat -no només persones amb cadira de rodes-. En aquest sentit, Carbonell explica que tothom que vulgui hi vagi per resoldre dubtes tècnics perquè "n'hi ha molts més dels que ens pensem". " És important perquè moltes vegades pensen que pot ser millor un element que un altre i nosaltres els resolem els hi expliquem què és el que més els convé", remarca.

A banda, el programa també contempla la formació que es dona a persones que estan estudiant cicles formatius com el de Dependència en instituts. "Així també ajudem a formar-se a futurs professionals que hauran de treballar amb nosaltres", assenyala. Cal tenir en compte que Mifas no ven cap tipus d’element i que aquest servei es limita a assessorar a les persones en funció del que més s’ajusti a les seves necessitats.