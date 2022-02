La plataforma Stop Jocs Olímpics ha convocat la primera assemblea oberta a la Cerdanya amb l’objectiu d’ampliar el nombre de persones i entitats que ja hi estan adherides i iniciar l’organització interna que ha de permetre al corrent del «no» al projecte olímpic confrontar l’estratègia del Govern de la Generalitat a favor del «sí».

Els dirigents de la plataforma han remarcat que la Cerdanya és la comarca dels Pirineus on més s’ha assentat el debat sobre la proposta olímpica i, en conseqüència, on més s’està estenent el rebuig al projecte. L’entitat, que ha convocat diversos actes públics en els últims anys a la vall, encara no s’havia presentat formalment amb una reunió oberta que posés el comptador en marxa pel que fa a l’organització interna. Tant és així que el grup de suport de la plataforma a la comarca ha fixat l’Assemblea Oberta Organitzativa per al pròxim dimarts dia 1 de març a les set de la tarda al local social d’All (Isòvol).