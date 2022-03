L’alliberament dels peatges a l’autopista ha convertit l’AP-7 en una carretera molt concorreguda. La mobilitat hi ha crescut de forma estrepitosa però això de retruc ha fet créixer la sinistralitat.

Per aquest via ràpida, que era de les més segures de la província fins ara, ara no només hi circulen els transportistes i ciutadans que abans de la pandèmia en feien un ús diari sinó que també hi ha conductors que ara hi passen per evitar l’N-II en el seu tram no desdoblat; camioners que ara van per l’AP-7 i anteriorment en canvi, anaven per l’Eix per evitar el pagament, entre altres. També s’hi ha detectat un efecte postpandèmia en aquesta carretera, hi transcorren molts més transportistes ja que la pandèmia ha fet multiplicar les compres en línia i el seu transport.

Tota aquesta gran mobilitat s’ha traduït en alguns sinistres viaris. Avui que fa mig any de l’alliberament dels peatges és hora de fer balanç, les dades facilitades pel Servei Català de Trànsit mostren aquest increment de sinistres viaris i també, com els vehicles pesants en protagonitzen una gran part.

Sortosament, la major part no acaben amb ferits de gravetat. Tot i això, entre l’1 de setembre del 2021 i el 28 de febrer ja s’han hagut de lamentar dos accidents mortals a l’AP-7. Un va acabar amb un home atropellat mortalment per un cotxe a la Jonquera i l’altre, amb l’ocupant d’un turisme mort a Agullana en un accident amb camions involucrats. Un sinistre viari molt greu i que va iniciar-se perquè dos camioners van començar a discutir-se Dos dels xofers van acabar detinguts pels Mossos.

Un 28% més d’accidents

Les dades de Trànsit mostren que en sis mesos -setembre del 2021 i febrer de 2022- s’han incrementat en un 28% els accidents de trànsit en el tram nord de l’AP-7 que va des de la frontera fins al Vallès -La Roca-. En aquests sis mesos se n’han produït 27. En el mateix període però en prepandèmia, és a dir, del setembre de l’any 2019 fins al febrer del 2020- se’n van registrar 21, un d’ells mortal.

Les dades de sinistralitat posteriors a l’alliberament encara són més alarmant si es comparen amb les prèvies a l’aixecament dels peatges, quan hi havia encara present la crisi de la Covid -setembre 2020 a febrer de 2021-. Durant aquest període va haver-hi 10 sinistres viaris a l’autopista en el seu tram nord.

La sinistralitat en aquesta carretera és molt molesta també pels usuaris perquè encara que siguin accidents lleus es generen sovint moltes retencions i això, col·lapsa l’autopista. Una situació que encara es complica més si alguns dels protagonistes del xoc és un vehicle pesant, ja que molts cops acaba bolcat i després, cal retirar el vehicle amb grans grues i fins i tot, desplaçar un altre camió a la zona per recollir la mercaderia del vehicle accident.

Aquesta situació cada cop es dona més malauradament i una mostra d’això és la sinistralitat d’aquests camions. La dada més alta dels últims tres anys s’ha donat després de l’alliberament dels peatges -entre el setembre de l’any passat i el febrer enguany- s’han registrar 22 accidents amb vehicles pesants implicats. Això representa, que els sinistres viaris han crescut un 57% respecte al període prepandèmia, quan se’n van produir 14. L’any passat, en canvi, la sinistralitat d’aquests vehicles va ser molt inferior: van estar implicats en cinc accidents, segons les dades del SCT.

Camioner begut a l’autopista

Els Mossos van detenir dissabte un camioner per conduir begut per l’AP-7, a Bàscara implicat en un accident. Un camió es va quedar sense combustible per una averia mecànica i es va aturar en un punt SOS, ocupant part del primer carril i va ser envestit lateralment per un altre camió. Els Mossos van fer la prova d’alcoholèmia als dos camioners i un va donar un resultat positiu de 0,85 mg/l d’aire expirat.

Un 47% més de trànsit a l’AP-7

El trànsit mitjà als trams de l’AP7 a Catañimua alliberats el passat 1 de setembre s’ha incrementat un un 47,2%, respectivament, durant el 2022. La Intensitat Mitjana Diària (IMD) a l’AP-7 mostra com el trànsit de vehicles lleugers ha crescut un 36,46%, mentre que el de pesats és un 73,95% superior. En xifres absolutes, l’any passat hi circulaven de mitjana 20.932 vehicles al dia (14.921 lleugers i 6.011 pesats). En el que portem d’any el trànsit ha pujat fins als 30.817 vehicles (20.361 lleugers i 10.456 pesats).