La portaveu del Govern, Patrícia Plaja, ha assegurat aquest dimarts que la consulta que la Generalitat vol fer a la ciutadania de l'Alt Pirineu segueix «prevista en els termes que ja s'han explicat» i, per tant, se circumscriu a l'Aran, l'Alta Ribagorça, el Pallars, l'Alt Urgell i la Cerdanya. «Som allà mateix on érem», ha resumit, malgrat que el Parlament aprovés la setmana passada una moció instant el Govern a «consensuar» la participació del Berguedà, el Solsonès i el Ripollès en aquest procés decisori. Per a Plaja, aquesta moció «no significa que s'hagi pres la decisió d'ampliar la consulta» sinó que «ve a dir que es manté» a l'Alt Pirineu i l'Aran.

Tot i que la consulta olímpica no s'ha tractat a la reunió del Consell Executiu, sí que ha estat present a la roda de premsa posterior que ha ofert Plaja. La portaveu ha garantit que el Berguedà, el Solsonès i el Ripollès, que reclamen ser consultades, «tindran veu» i «se'ls escoltarà» perquè «ningú quedarà exclòs», però ha remarcat que avui dia no es contempla que els berguedans, els solsonins i els ripollesos puguin votar si volen uns Jocs Olímpics d'hivern a Catalunya.