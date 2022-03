La millora de la situació epidemiològica ha permès a la direcció de l’hospital Trueta ampliar l’horari de visites a les plantes d’hospitalització a les 24 hores del dia, a partir d’avui. Per tant, en aquest aspecte es recupera la normalitat prèvia a la pandèmia però en canvi encara es limita l’accés a una mateixa persona. En el cas de maternitat i UCI pediàtrica l’accés continua sent les 24 hores, així com l’hospitalització pediàtrica i neonatologia, però en aquests casos hi poden haver dos acompanyants. Les visites a les unitats de reanimació, UCI i unitat coronària estan obertes tres hores al dia.

El fet que es limitin les visites a un acompanyant, en la majoria de casos, té com a objectiu evitar aglomeracions a l’hospital i seguir atenent en un entorn segur. Ahir al centre sanitari hi havia 33 persones ingressades amb coronavirus, de les quals 15 es troben en estat crític o semicrític. Respecte a la resta d’hospitals de la Regió Sanitària de Girona, no hi ha nous canvis i l’horari de visites segueix tal com estava establert, tot i que darrerament s’han produït moltes ampliacions. Per exemple, a partir d’aquesta setmana, s’amplia l’horari de visita dels pacients ingressats al sociosanitari Bernat Jaume, de la Fundació Salut Empordà, i serà de dilluns a diumenge, de 12 h a 20 h. Es permeten dos acompanyants a la vegada per pacient i és obligatori portar en tot moment una mascareta FFP2. A l’hospital de Figueres, ahir hi havia 14 pacients ingressats per coronavirus i 13 professionals positius. La millora epidemiològica ha flexibilitzat mesures i protocols a tots els centres sanitaris però també a les residències. De fet, en aquests darrers espais, tenint en compte la vulnerabilitat dels usuaris que hi conviuen, és on han sigut més severes.