Ripoll ha inaugurat aquest cap de setmana una àrea de pernoctació de caravanes i furgonetes a la Devesa del Pla. És la segona de la ciutat, des que l’any 2011 van obrir-ne una a la zona de Can Guetes amb bons resultats. «És un turisme que, amb la pandèmia, ha crescut molt i que complementa el que pot oferir la comarca», explica l’alcalde, Jordi Munell. Els usuaris solen ser famílies que fan parada per dormir i que aprofiten per visitar la zona i comprar producte local. «Són famílies que viatgen amb el seu grup bombolla, que van fent rutes i que també volem que el Ripollès sigui una destinació per a ells, perquè la comarca els pot oferir gastronomia, productes locals, cultura, patrimoni, muntanya i esports», afegeix Munell.