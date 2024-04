FGC i Queralbs arriben a un principi d'acord per la gestió de Vall de Núria i esperen tancar-lo en els propers dies

Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya i l'Ajuntament de Queralbs han arribat a un principi d'acord en una reunió mantinguda aquest dimarts per la gestió de l'estació d'esquí i la zona de lleure de Vall de Núria. Aquest dimarts finalitzava la pròrroga d'explotació de Vall de Núria i, el president d'FGC, Antoni Segarra, s'ha mostrat "optimista" i creu que el text "es tancarà en els propers dies". La nova concessió podria ser per a un període de 30 anys i s'ha retirat un dels punts més conflictius que era que l'Ajuntament de Queralbs es reservava el dret a reduir la concessió a la meitat si en algun moment no es complien les inversions. "Són unes condicions acceptables per les dues parts", ha remarcat Segarra.