Els dels delictes d’odi i discriminació segueixen a l’alça a Girona. Els casos més denunciats corresponen a l’àmbit de la LGTBI-fòbia i a casos de racisme. En un sol any, els casos denunciats a la província van pujar un 19,6%. Durant el 2021 es van presentar 55 denúncies per fets que engloben aquests delictes. La tendència a l’alça és la tònica general del 2021 a tot Catalunya (26%), on es van instruir 496 fets.

A la Regió de Girona, només es van denunciar incidents relacionats amb quatre àmbits dels delictes d’odi i discriminació. Es tracta dels vinculats amb l’orientació sexual o la identitat de gènere (LGTBI-fòbia), els que fan referència a la diferència nacional i/o racial; la discriminació per orientació política i finalment, per l’orientació religiosa.

Les denúncies per LGTBI-fòbia són les que malauradament han ocupat molts titulars en els últims temps, sobretot per casos d’homofòbia. A Girona, es van denunciar un total de 22 fets d’aquestes característiques i encapçalen el llistat dels delictes d’odi a la província. Això representa una taxa de 2,85 delictes per cada 100.000 habitants. Es tracta del segon índex més elevat de Catalunya després de Barcelona (2,98).

El segon grup més denunciat és el referent a fets investigats relacionats amb l’origen nacional / racial (17). Aquí la taxa per cada 100.000 habitants també ocupa la segona posició i es situa en els 2,2 delictes. El primer lloc és per Lleida, amb un índex de 2,52.

Els delictes d’odi relacionats amb l’orientació política també van suposar 14 denúncies als Mossos d’Esquadra de la Regió de Girona. La incidència per cada 100.000 habitants és de 1,81 delictes. Les denúncies per aquest tipus de discriminació van viure un auge entre els anys 2018 i 2019 arran del context polític del Procés. Es van arribar a denunciar 43 i 42 casos respectivament per aquelles dates.

Finalment, el 2021 també va tancar amb dues denúncies per discriminació per l’orientació religiosa a Girona.

Un 20%, comesos per menors

Les dades de resolució del global de Catalunya són elevats: un 72,5% del total de fets han acabat amb la detenció o investigació dels autors dels fets. En total es van fer 116 arrestos i 330 van quedar com a investigats. De la resolució, els Mossos van posar ahir el crit d’alerta en un aspecte: hi ha un 19% d’investigats que eren menors d’edat però també, hi ha un 11,5% de les víctimes que n’eren el moment de ser increpats. També és rellevant que del total de fets denunciats l’any passat (496), el 91% es van cometre de forma presencial i la resta a través d’Internet i xarxes socials.

Per frenar aquest tipus de delictes, els Mossos d’Esquadra ahir en roda de premsa van destacar que han impulsat diverses iniciatives com ara informar la ciutadania dels drets, millorar l’atenció de les víctimes, prevenir i incrementar la detecció, entre altres. Per aconseguir aflorar la xifra negra sobretot entre els joves consideren que l’important és conscienciar i per això, fan accions en el camp educatiu.