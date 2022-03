Les denúncies interposades en l’àmbit de la LGTBI-fòbia han crescut de forma exponencial a la Regió de Girona. Se n’han registrat 22 en el darrer any, el que suposa un rècord des que es tenen registres. Observant les dades dels últims sis anys (2016-2011) es pot veure com s’han multiplicat per set el nombre de demandes interposades davant la policia per incidents relacionats amb aquest delicte d’odi. El 2016 se’n van formular tres davant la policia i a mesura que van passant els anys es pot veure la progressió. Per exemple, el 2019 n’hi van haver set i el 2020 es va fer un salt fins a les 15 denúncies i finalment, l’any passat ja se’n van agrupar 22.

L’evolució a Girona segueix la mateixa línia de tot Catalunya. On l’any passat es van instruir 215 atestats relacionats amb aquest àmbit de l’odi i la discriminació. El 62,3% dels incidents corresponen a incidents vinculats amb l’homofòbia; el 19,5% amb la transfòbia, l’11,1% amb la lesbofòbia i finalment, el 7% amb el col·lectiu LGTBI-fòbia. Aquestes dades que van fer públiques ahir als Mossos d’Esquadra mostren com cada vegada hi ha més casos i alguns d’ells es van denunciant. Les xifres de Catalunya mostren que s’han triplicat les denúncies per casos relacionats amb l’orientació sexual respecte al 2016. Llavors se’n van registrar 62 i l’any passat, els Mossos d’Esquadra van gestionar-ne 215. Entre les víctimes hi ha fins a 43 menors d’edat que van patir insults i/o atacats per la seva condició sexual. Sovint es produeixen, alerten els Mossos, en el marc de les relacions que mantenen els joves a les escoles o al volant d’aquestes i a més, moltes vegades les víctimes i els agressors es coneixen entre ells. Agressió homòfoba a la Devesa A la província de Girona l’any passat n’hi van haver que dos que van tenir molta atenció mediàtica. Un d’ells es remunta a finals del mes d’octubre quan un noi de 20 anys que es trobava al «botellon», va rebre diversos cops de puny i puntades de peu després de ser preguntat sobre la seva condició sexual. La denúncia de la víctima i la informació facilitada pels testimonis va permetre detenir un jove de 23 anys com a presumpte autor de l’agressió homòfoba. Arran d’aquest cas es van fer mobilitzacions i concentracions de suport al jove que estudia a la UdG. No es denuncien gaire Aquests són dos casos denunciats i que han acabat amb detencions, però com adverteixen sovint les entitats que donen suport a les víctimes, més de la meitat dels delictes d’odi que es cometen contra el col·lectiu LGTBI no s’acaben denunciant i cal trobar la fórmula perquè ho facin.