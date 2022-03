Milers de persones, la majoria dones, van participar en la manifestació del 8M que ahir a la tarda va transcórrer sense incidents entre la plaça Universitat i l'Arc de Triomf per reivindicar igualtat i la fi de les violències.

Durant la manifestació, convocada per l’Assemblea 8M amb el lema «Contra les precarietats, les fronteres i les violències, les feministes som aquí«, es van cridar lemes com «Juntes contra les violències» o «Ni cremades, ni violades, ni assassinades» iva concloure amb la lectura d'un manifest al'Arc de Triomf.

Abans de començar la marxa, les manifestants, moltes vestides de color lila, van corejar lemes com «Visca, visca, visca la lluita feminista» i van cantar la cançó 'Ay mamá' de Rigoberta Bandini, convertida en himne feminista.

En la manifestació hi va participar el president de la Generalitat, Pere Aragonès, i la majoria dels seus consellers del Govern, el primer que té una conselleria específica de Feminismes, i que va fer una crida a participar per «erradicar el patriarcat».

Abans de començar la marxa, una de les portaveus de l'assemblea Dolores Pulido va explicar que aquesta manifestació implica «la tornada a la normalitat» després de l'aturada per la pandèmia i després del 2018, quan el moviment va viure el seu millor moment a tot el món.

«Seguim amb les reivindicacions per acabar amb tot tipus de violències i discriminacions», va assenyalar Pulido, qui va apuntar que aquest any en la jornada de lluita feminista també hi ha hagut «un esment especial a la pau» per Ucraïna.

«Des de les sufragistes, el feminisme i la pau han anat de la mà. Les dones defensem la vida i no la mort i les guerres», va afegir.

L'assemblea 8M ha incidit aquest 2022 en les desigualtats que persisteixen per a les dones, en totes les seves diversitats, i en el fet que la pandèmia ha provocat encara més precarietat, pobresa i bretxa de gènere.

«Contra la violència»

«Les feministes som aquí contra les precarietats, les fronteres i les violències», diu el manifest d’una convocatòria de 8M que portava dos anys sense ser tan multitudinària per la covid-19 i que va ser llegit per deu dones activistes. El text destaca que «les precarietats laborals s’han agreujat enormement amb la pandèmia» doncs «a les desigualtats ja existents en la discriminació salarial, en la subcontractació a través de contractes temporals, en les jornades parcials no desitjades, en l'atur, en els baixos salaris i en la discriminació laboral cap a les dones que tenen nens. A tots aquests reclams, s'afegeixen els aspectes concrets de l'actual situació« de la covid com les cures i el teletreball.

Gran convocatòria a Madrid

Finalment, una marea morada, formada per milers de persones, van tornar a manifestar-se a Madrod, després de l’aturada de la pandèmia, en una multitudinària marxa pel Dia Internacional de la Dona, en què van reclamar drets per a totes i tots els dies de l’any.

Segons la Delegació del Govern a Madrid, es van sumar al voltant de 30.000 persones, mentre que les organitzadores en van calcular prop de 100.000.

«Drets socials per a totes, cada dia. Aquí estem les feministes. 8M Madrid» va ser el lema d’aquesta primera pancarta que va guiar les altres en defensa del feminisme, de la igualtat per aconseguir un món més just, un món millor.

Els assistents també van portar pancartes de «no a la guerra», de fet, des del Ministeri d’Igualtat divendres passat es va instar a reivindicar en aquesta data la fi del conflicte a Ucraïna.