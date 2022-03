L'episodi de pluges a Catalunya segueix deixant registres de precipitacions elevats arreu del territori, amb màxims a l'Empordà, on s'ha recollit entre 80 i 100 litres. Concretament, a la població de Navata (Alt Empordà) és on s'ha recollit la xifra més alta, amb 100,1 litres en 24 hores. A banda, al Penedès es tenen registres de gairebé 85 litres al Vendrell, i al Tarragonès de 77 litres a Constantí. Durant el matí els Bombers han rebut una trentena d'avisos per incidències relacionades amb les pluges, mentre que des de les 2 del migdia i fins a les 6 de la tarda n'han rebut 24, cap de greu.

Segons el Servei Meteorològic de Catalunya, no plovia tant al conjunt del país des del 23 i 24 de novembre del 2021. Aquest matí Protecció Civil ha activat l'alerta del Pla INUNCAT per fort onatge, sobretot al litoral nord del país, amb onades de més de 4 metres. Gruixos de neu Les estacions de muntanya de tot el Pirineu també han registrat importants nevades. Aquest migdia les estacions gestionades per Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya han informat de més de 40 cm de neu a Espot i a Boí Taüll i de 20 cm de neu a Vall de Núria. Incidències per pluges Pel que fa a les incidències que els Bombers han atès aquesta tarda, 13 han estat al migdia, amb 7 a Barcelona i 6 a Girona. Les 11 restants han estat de 4 a 6 de la tarda, amb 7 avisos a les comarques de la zona nord de Barcelona i 4 a Girona. La majoria d'actuacions han estat per retirar aigua de baixos i pàrquings, fer assistències per petits despreniments i retirar arbrers caiguts.