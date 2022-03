Els propietaris russos i ucraïnesos amb immobles a la Costa Brava no han fet grans moviments des que ha començat la guerra d’Ucraïna. A diferència del que està passant en altres regions turístiques com la Costa Blanca, on hi ha hagut una onada d’amos russos que han posat a lloguer les seves propietats, al litoral gironí la situació és de normalitat, almenys de moment.

Engel&Völkers, una de les immobiliàries de luxe que opera a la Costa Brava, constata que només el 5 o 10% dels seus clients de l’est han decidit o bé posposar les compres de xalets que tenien previstes, o bé instar a vendre a la baixa si en surt l’oportunitat.

Més poder adquisitiu

El director de la immobiliària a la zona de la Costa Brava Sud, Joan Lluís Marigot, explica que el perfil de client rus que té finques a Girona és diferent que el de la Costa Blanca. «Els russos que venen aquí tenen molt més poder adquisitiu i no tenen tanta urgència a l’hora de vendre o llogar les seves propietats». Marigot matisa que la cartera de clients d’Engel&Völkers compta amb el mateix nombre de russos que d’ucraïnesos, «que això molta gent no ho distingeix». A uns i altres però, aquesta crisi els està afectant per igual. «Sí que hem vist com un parell de clients ens ha avisat per dir-nos que ha aturat les seves inversions, i que un parell més ha manifestat la voluntat de vendre si rebia ofertes a la baixa, però no podriem parlar d’esbandida general». Marigot explica que la gran majoria de clients amb xalets a la Costa Brava tenen negocis fora de Rússia, compten amb la doble nacionalitat i passen moltes temporades fora del seu país natal, opcions que els permeten esquivar les restriccions als respectius països d’origen. «A la Costa Blanca hi ha molt més propietari rus, però no té tant de poder adquisitiu, amb la qual cosa aquests darrers dies s’ha vist amb la urgència de llogar o vendre les seves propietats. Això era el que em temia que passaria aquí, però de moment no s’està produïnt», va concloure Marigot.