La Fira de les 40 hores de Ripoll recuperarà enguany el format habitual. Es farà en cap de setmana, de l'1 al 3 d'abril, i, com a novetat, incorporarà un nou espai, la zona de la Devesa del Pla on s'instal·laran estands d'entitats, empreses d'automoció i també atraccions. La fira multisectorial més important del Ripollès s'allargarà en l'espai per evitar aglomeracions. «L'aposta és que la gent corri d'un costat a l'altre, arribant fins a la Devesa i sense deixar el centre», remarcava aquest dimecres la regidora de Fires de la ciutat, Manoli Vega. Hi haurà un trenet gratuït i esperen poder acostar-se als 30.000 visitants si el temps acompanya. L'any passat es va repartir en diferents caps de setmana per les restriccions.

"Aquesta és la fira multisectorial, l'entrada a la primavera i el màxim exponent a la comarca", afirmava a la presentació la regidora. Després de la pandèmia, que va impedir la celebració de fa dos anys i en va alterar el format de l'edició passada, afirma que "hi ha moltes ganes" de fer una fira com abans.

Enguany, però, la fira s'allarga. Anirà des de la plaça Abat Oliva i la plaça de l'Ajuntament, on hi haurà les parades de la fira d'alimentació i productes del Ripollès, seguit de la plaça de Sant Eudald i la plaça Gran, amb una vintena de parades de botigues i l'estand de la Unió Intersindical i Empresarial del Ripollès (UIER) i Ripoll Comerç. La fira continuarà pel passeig Ragull amb el mercat d'artesans i joves i finalment, com a novetat, arribarà a la Devesa del Pla on hi haurà estands d'entitats, empreses com ara automoció i també les atraccions.

Posar el focus en el comerç de proximitat

Les activitats començaran el divendres a la tarda i s'allargaran fins diumenge. El secretari general de la UIER, Josep Pascal, ha destacat la importància d'aquesta fira i ha remarcat que, enguany, han volgut potenciar el paper del comerç de proximitat per ser un dels sectors que "més ha patit durant la pandèmia". Per això, juntament amb Ripoll Comerç, s'han proposat dinamitzar el centre amb activitats com ara actuacions musicals, descomptes i un total de 32 parades al carrer. "L'hostaleria s'està recuperant bé des de la pandèmia, però al comerç li està costant més, entre altres coses per la competència de les grans plataformes en línia", detalla. Pel que fa a les empreses, ha admès que és un moment molt delicat i que, fa tres mesos, quan van començar a preparar la fira, no comptaven que hi hauria tantes dificultats com l'alt cost dels carburants o la guerra a Ucraïna.

Per la seva banda, Maria Antònia Ramilo, membre de la Junta de Ripoll Comerç, ha destacat que, malgrat les dificultats, el sector està vivint un moment de reactivació amb l'obertura de nous espais a la ciutat. En els últims anys han passat de 40 membres a una setantena i afronten la fira amb "molta il·lusió" per tornar a recuperar el carrer i el contacte amb els clients.

La fira està organitzada per l'Ajuntament, la UIER i Ripoll Comerç. Esperen rebre entre 25.000 i i 30.000 visitants si el temps acompanya. Posaran un servei de trenet gratuït amb tres parades per facilitar el desplaçament dels visitants.