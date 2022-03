La segona reunió de mediació per a desencallar el conflicte entre el Departament d’Educació i els docents i que ha portat a una convocatòria de vaga de cinc dies va acabar ahir sense acord.

La portaveu del comitè de vaga, Eli Pericas, va sentenciar que les posicions estan «molt allunyades» i, de fet, va fer una crida a la mobilització en les dues jornades de vaga que queden, convocades pel 29 i 30 de març, per part dels sindicats USTEC, CCOO, UGT, Intersindical, Professors de Secundària, CGT i USOC. Per la seva banda, la directora general de Professorat i Personal de Centres Públics, Dolors Collell, va destacar que hi ha «voluntat d’entesa» a la taula. Les parts van explicar que s’han intercanviat propostes, però uns i altres s’han mostrat molt reservats amb el contingut en tractar-se d’un context de negociació. La propera reunió està previst que se celebri al llarg del dia d’avui.

Hores abans, des del ple del Parlament de Catalunya, el conseller d’Educació, Josep Gonzàlez-Cambray, va defensar la negociació que el Departament d’Educació està mantenint amb la comunitat educativa. De fet, el conseller va assegurar que segueix «de molt a prop» les converses. «El departament no ens aixecarem de la taula fins que hi hagi un acord, un acord històric». En aquest sentit, va assenyalar que «volem aquest acord, refent tot els ponts que calgui, amb les mesures que tenen un impacte en l’alumnat i donant resposta a les reivindicacions dels mestres», va sentenciar.