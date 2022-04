Olot ha posat en marxa un bike parc de trial que inauguraran oficialment els millors pilots d’elit catalans el 21 de maig. Està situat al costat del Parc Atlètic de Tossols i s’ha construït amb materials volcànics perquè quedi totalment integrat a l’entorn. Té 500 metres quadrats i està pensat per a la pràctica de l’esport a tots els nivells i gratuïtament.

L’equipament està a tocar de l’Estadi l’Atletisme i del carril bici. Des de l’Ajuntament destaquen que, a diferència d’altres bike parcs d’arreu de Catalunya, la nova instal·lació d’Olot és pública, gratuïta i oberta a tota la ciutadania.

Per això està pensat per a tots els nivells; tant inicial com mitjà i professional. Compta amb una zona per a la potenciació tècnica.

Una altra característica que el diferencia d’altres parcs similars són els materials que s’han utilitzat per a construir-lo.

Els espais de bicitrial i bicicleta de muntanya solen utilitzar materials artificials com pneumàtics, bobines de fusta, contenidors d’obra i peces de formigó. En el cas del d’Olot s’ha construït tenint en compte el seu entorn natural i respectant al màxim el terreny, en una iniciativa conjunta amb l’esportista olotí Martí Vayreda.

La construcció s’ha portat a terme sense afegir terres ni s’han remogut els marges. Tampoc s’han senyalitzat ni s’han pintat elements. El conjunt dels materials que s’han fet servir són sostenibles i ecològics, remarquen les fonts municipals, i «només s’han fet servir pals de telèfon recuperats, travesseres ecològiques i pedres volcàniques que ja es trobaven a la zona».

La nova instal·lació dona resposta a una demanda existent del sector esportiu que s’havia ubicat inicialment al costat de l’skatepark. Els primers dies ja ha tingut molt bona acollida.

Martí Vayreda remarca que pels pilots del Club Ciclista d’Olot suposa una gran millora. «Fins ara entrenàvem en espais naturals, però les competicions són indoor i havíem de desplaçar-nos a les comarques de Barcelona per entrenar en aquest format», ha assegurat.

L’alcalde d’Olot, Pep Berga, ha assenyalat que és un nou espai perquè més gent s’animi a practicar aquest esport.

La inauguració s’ha previst pel 21 de maig a les quatre de la tarda amb la presència dels millors pilots d’elit catalans. S’hi espera la presència del Campió del Món Elit 2019, Sergi Llongueras, el número 3 del Rànquing Mundial elit 20, el Subcampió del Món Junior, Toni Guillén, i un dels seus impulsors, l’olotí Martí Vayreda que és el número 4 del rànquing Mundial elit 26.