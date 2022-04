Verges recupera aquesta nit, després de dos anys sense celebrar-ho a causa de les mesures sanitàries imposades per frenar la pandèmia de Covid-19, la tradicional processó de Dijous Sant. A partir de les 10 de la nit, començarà la representació a la Plaça Major de les escenes del cicle passionístic del Misteri de la Passió i després, es continuarà amb la processó pels carrers.

Per aquest primer acte es van posar prop de 1.400 entrades a la venda i ja dimarts, es va fer sold out. «Estàvem una mica escèptics amb la resposta del públic i ara estem gratament sorpresos, es nota que hi ha ganes que es torni a fer», va confessar l’alcalde del municipi, Ignasi Sabater. Rosa Serra, membre de la direcció de la processó i encarregada de l’escenificació, va afegir: «Estem contents perquè feia anys que no s’exhaurien les entrades».

A partir de les 12 h de la nit, un cop s’acabi la representació al recinte, començarà la processó pels carrers de la ciutat. Aquest és un acte gratuït a què solen acudir al voltant de 5.000 persones. Serra va explicar que esperen que hi hagi gent, però que no pateixen per possibles aglomeracions.

Dones als Manages

Com a novetats d’aquest any destaca la incorporació de dones al quadre de Manages. En concret, en seran tres: Maria Aupí, Gemma Cateura i Tània Ribas. A més, es renoven els cascs dels integrants de la Dansa de la Mort, un dels passatges més populars de la processó i que atrau milers de persones a Verges. Aquests cascs, que no es canviaven des de fa trenta anys, els va fer com l’últim cop l’Escola d’Art d’Olot.

També s’ha renovat la pàgina web on s’incorporen les darreres notícies i indicacions necessàries, a més de botiga en línia. I s’està treballant perquè la processó sigui reconeguda com a Patrimoni Immaterial de la Humanitat per la UNESCO.