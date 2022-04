La Diputació de Girona ha aprovat per unanimitat una moció per reclamar al Departament d'Interior que no tanqui cap dels tres parcs de Bombers reconvertits a la demarcació. En el text aprovat es demana que "s'asseguri la continuïtat" dels parcs de la Jonquera, Calonge i Hostalric ja sigui amb personal funcionari o amb voluntaris.

Els impulsors de la moció, els grups d'Independents de la Selva (IdS) i Tots per l'Empordà (TxE), asseguren que "allà on hi hagi un parc, cal utilitzar-lo". En la moció aprovada aquest dimarts en el plenari ordinari per totes les formacions representades també s'ha fet un reconeixement a la tasca dels bombers voluntaris a la demarcació.