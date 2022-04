La Generalitat crearà 800 noves places en residències i centres de dia per a persones amb discapacitat durant aquest any 2022. D’aquestes, 385 s’obriran en residències i 415 en centres i serveis diürns. La consellera de Drets Socials, Violant Cervera, ho va anunciar ahir durant una visita al Consorci de Sant Gregori, on va admetre que no són «suficients» per a cobrir tota la demanda però que permetran reduir-les en un 17% i posar les bases que continuar-les rebaixant en un futur.

Actualment hi ha 3.786 persones en llista d’espera d’ingrés en una residència i 936 pendents d’entrar en centres diürns. Del total de places, 513 s’obriran a la demarcació de Barcelona; 99 a Girona; 80 a Tarragona; 68 a Lleida i 41 a les Terres de l’Ebre. D’altra banda, 200 persones es beneficiaran de l’increment d’hores d’atenció en serveis d’autonomia a la llar i s’incrementaran en 191.468 les hores en centres d’atenció precoç per a infants de 0 a 6 anys amb trastorns de desenvolupament (CDIAP), amb 1.700 nens i nenes en llista d’espera. En total, s’hi invertiran 24 milions d’euros. D’aquests, 12,9 es destinaran a les noves places en residències; 3,16 en les de centres d’atenció de dia; 1,2 milions en els nous beneficiaris del suport a casa i 6,66 en les hores d’atenció precoç a infants. A més, Cervera va assegurar que el pla vol donar resposta a una reivindicació «històrica» i va dir que és una «prioritat» del Govern. En aquest sentit, va detallar que preveuen es comencin a posar en marxa a finals d’estiu. Des del Departament també van remarcar que si es fa un comparativa amb els últims anys, les places que s’obriran suposen un increment del 309% respecte la mitjana de creixement entre el 2015 i el 2021. De fet, durant aquest període es van crear una mitjana de 134 places d’atenció de dia i 61 de residencials.