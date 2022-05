Amb la voluntat de contribuir a la seguretat dels joves en l'oci i la tranquil·litat de les famílies coincidint amb l'inici de temporada de les festes majors, el Consell Comarcal del Ripollès reprèn el servei 'De festa amb bus'. Aquesta és la vint-i-unena temporada que Joventut del Ripollès fa realitat aquest projecte, després del parèntesi suscitat per la pandèmia i la redefinició de les festes majors durant aquests darrers dos anys. L'objectiu del servei, com sempre, és donar l'opció a tots els joves de la comarca majors de setze anys d'anar i tornar amb autobús gratuïtament i de forma segura de les festes majors dels municipis els ajuntaments dels quals hagin sol·licitat el servei.

Tal com s'ha fet els darrers anys, per accedir al bus cal presentar el carnet d'usuari. Aquesta mesura permet supervisar millor l'ús del servei, donar-li un plus de seguretat i garantir que els pares o tutors són coneixedors que els fills menors d'edat l'utilitzaran. El carnet, que té validesa il·limitada, es pot tramitar gratuïtament al Consell Comarcal del Ripollès; al casal de joves El Galliner, de Ripoll; al Centre Cívic El Palmàs, de Sant Joan de les Abadesses; o bé a través de les tècniques de Joventut del Ripollès als punts joves dels centres d'ensenyament. Tan sols cal omplir un formulari que, en el cas dels menors de divuit anys, també hauran de signar els pares o tutors, i aportar una fotografia de carnet de l'usuari i una fotocòpia del DNI. El formulari d'inscripció es pot descarregar al web ripolles.cat/joventut, on hi ha disponible tota la informació referent al servei.

Aquesta temporada el 'De festa amb bus' donarà servei a deu festes majors: Ripoll (amb dos dies de servei), Camprodon, Pardines, Ribes de Freser (amb dos dies de servei), Ogassa, Planoles, Sant Pau de Segúries, Sant Joan de les Abadesses, Campdevànol i Setcases. Com sempre, s'han editat els fullets desplegables amb els horaris i tota la informació sobre el servei. Es poden aconseguir al Consell Comarcal del Ripollès, al casal de joves El Galliner, al centre cívic El Palmàs, a tots els ajuntaments de la comarca i als punts joves dels centres d'ensenyament. També es poden consultar en format digital al web ripolles.cat/joventut.

21 ANYS DE FESTA AMB BUS

El servei inicialment anomenat 'Anem de festa amb bus' es va implantar l'any 1999 de forma inèdita al país i aviat es va convertir en un referent que s'ha anat millorant any rere any. A més, des del principi ha obtingut molt bona acceptació per part dels usuaris i també per part dels pares i familiars, que veuen reduïts els riscos associats a la carretera les nits de festes majors. L'any 2019, el darrer en què es va oferir el servei, es van expedir 149 carnets nous, que van sumar als ja expedits els anys previs. Això va representar un augment del 20% respecte a la temporada 2018. Pel que fa als usuaris, es van cobrir prop de 1.499 places entre totes les expedicions, incloent-hi les anades i les tornades, cosa que representa una crescuda del 66,6%. El servei és finançat pel departament de Polítiques digitals i administració pública de la Generalitat de Catalunya.

DIES DE SERVEI DE LA TEMPORADA 2022 · Ripoll: 13 i 14 de maig · Camprodon: 25 de juny · Pardines: 6 d'agost · Ribes de Freser: 12 i 13 d'agost · Ogassa: 13 d'agost · Planoles: 20 d'agost · Sant Pau de Segúries: 3 de setembre · Sant Joan de les Abadesses: 10 de setembre · Campdevànol: 17 de setembre · Setcases: 1 d'octubre

