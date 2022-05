El nombre de residents que acullen els centres de l'ICS de Girona ha augmentat un 78% en els últims tres anys, passant de les 51 places del 2019 a les 91 del 2022. Durant el curs 2022-2023, s'hi estaran especialitzant fins a 277 residents de medicina i infermeria, 173 dels quals ho faran al Trueta i els 194 restants a les àrees bàsiques de salut. Al Trueta, aquest mes de maig acaben la residència, de 4 o 5 anys de durada segons l’especialitat, un total de 23 MIR (Metge Intern Resident) i 1 FIR, (Farmacèutic Intern resident) mentre que el 31 de maig s'hi incorporen 39 MIR i 3 FIR. També s'hi incorporaran 6 infermeres residents, 4 llevadores i dues infermeres pediàtriques. Així doncs, aquest any el Trueta incorporarà 48 residents.

El Trueta continua apostant per incrementar la capacitat docent. Així, aquest any disposarà per primera vegada de quatre residents de radiologia, un més del que tenia fins ara aquesta especialitat. També s'ha aconseguit aprovar per part del ministeri de Sanitat l'acreditació per impartir formació especialitzada de Medicina Nuclear i s'han fet els tràmits per tal d'acreditar la Unitat Docent Multiprofessional de Salut Laboral, que suposaria l'oferta d’una plaça de medicina en salut laboral i una d'infermeria en salut laboral. També s'ha engegat la sol·licitud per acreditar reumatologia com a unitat docent i per incrementar amb un resident més les especialitats de cardiologia, aparell digestiu i oncologia mèdica.

Per la seva banda, als centres de l'atenció primària de l'ICS a Girona també han incrementat la seva oferta docent en els últims tres anys. Així, aquest any han acabat la residència 15 metges i metgesses, a més de 4 infermeres que acabaran al setembre, mentre que s'han ofert 33 places de medicina i 8 d'infermeria familiar i comunitària. Cal tenir en compte que el procés de selecció de places MIR continua obert fins al 30 de maig, de manera que no sé sap encara quants residents s'incorporaran als centres de l’ICS Girona.

Els residents que s'incorporin el 30 de maig podran fer la seva etapa d’'specialització als centres d’atenció primària de Can Gibert del Pla, Montilivi i Vila-roja, Santa Clara, Taialà, Salt, Sarrià de Ter, Sant Feliu de Guíxols, Roses, Blanes, Tordera, Figueres, Cassà de la Selva, Banyoles, Olot, Canet de Mar i Malgrat de Mar, i als hospitals Trueta, Santa Caterina, Palamós, Figueres, Blanes, Calella i Olot.

Actualment, als centres d'atenció primària de Girona s'hi estan especialitzant un total de 92 residents de medicina i 12 d'infermeria. Com en el cas de l’hospital, gran part dels residents que acaben la seva especialització a les àrees bàsiques de salut de Girona opten per quedar-s'hi a treballar.

Aquest divendres s'ha fet l'acte de comiat als 24 residents del Trueta que acaben la seva etapa formativa. D'aquests, un total de 16 (el 66%) s'incorporaran a la plantilla del centre com a metges adjunts de l'especialitat que han cursat. Aquest any es dona la circumstància que les infermeres residents no acabaran la seva especialització fins al setembre perquè, en el seu cas, la residència dura 2 anys i és justament la promoció que va entrar al setembre de 2020, enlloc del maig, degut a la pandèmia. Així, al setembre està previst que acabin l'especialització al Trueta 4 llevadores i 2 infermeres pediàtriques.