Olot recuperarà, aquest mes de juny, el format habitual de Corpus. Després que les dues darreres edicions hagin estat marcades pels efectes de la covid-19, obligant a cancel·lar-ne la seva celebració l’any 2020 i funcionant a mig gas al 2021 a causa de les restriccions, enguany es prepara per tornar per la porta gran.

I és que la faràndula olotina tornarà a desfilar pels carrers, protagonitzant així la primera cercavila des de les Festes del Tura de 2019. La cita serà dissabte 18 de juny a les sis de la tarda. A més, per primera vegada en la cercavila de Corpus, cabeçuts i cavallets acompanyaran els gegants en el seu recorregut pel centre de la ciutat. El regidor de Festes, Agustí Arbós, explica que «els balladors de la faràndula ja han començat els assaigs per a poder gaudir d’un Corpus que ens fa moltíssima il·lusió». A més, afegeix que «tenim moltes ganes de veure la faràndula i poder recuperar així la celebració amb la normalitat que tan hem trobat a faltar». En aquesta edició també es recuperarà la tradicional Sardana de Corpus.

Coincidint amb la celebració de Corpus, Olot estrenarà, del 17 al 19 de juny, un nou festival. Es tracta del Nomad, una iniciativa que aterrarà al Passeig d’en Blay i maridarà actuacions musicals (amb una desena de concerts programats, entre els quals destaquen Maria Jacobs, un tribut a Abba o Mireia Vilalta), food trucks, activitats familiars (amb actuacions de grups com Coloraines Band o Disco per Xics) i un market amb presència de més de 25 marques independents que vol donar suport a les empreses locals i de proximitat. L’entrada i totes les activitats seran gratuïtes, i donarà accés il·limitat a tota la programació. El cap de setmana també comptarà amb una nova edició del Shopping Nit, impulsada per l’Associació de Comerciants d’Olot.

El regidor de Promoció d’Olot, Estanis Vayreda, assenyala que «celebrem que Olot aculli aquesta nova fira que s’afegeix a la resta d’esdeveniments de ciutat que anirem recuperant aquests propers mesos». A més, afegeix que «confiem que ajudi a dinamitzar la ciutat i que s’afegeixi a la resta d’activitats que anem programant durant l’any». Per la seva banda, el director artístic del Nomad Festival, David Nicolás, destaca que liderar un projecte així suposa «tornar a la vida, tornar a regalar moments de felicitat a les persones».

Segons destaca l’Ajuntament d’Olot, el festival neix amb l’objectiu de «tematitzar cada una de les seves edicions» i alhora fusionar les disciplines culturals i propostes d’oci a l’aire lliure.