Olot ha obert el període de presentació de projectes a les Beques Ciutat d’Olot 2022, que tenen per objectiu fomentar la recerca en l’àmbit de la Garrotxa en els camps de la història, la geografia, la literatura, el dret, la filologia, l’art, l’economia o les ciències socials, en el cas de la Beca Ernest Lluch, i en els camps de la geologia, l’ecologia, la zoologia, la botànica o el medi ambient, en el cas de la Beca Oriol de Bolòs. Una de les novetats d’aquesta edició és que s’ha incorporat el concepte d’ecologia en la Beca de Ciències Naturals.

Cada beca està dotada amb 4.500 euros i hi poden optar tant persones individuals com col·lectius. Per primera vegada, la documentació també es podrà presentar de forma telemàtica. Els candidats hauran d’adjuntar el seu currículum i el projecte amb informació dels objectius, les fonts bibliogràfiques i la metodologia que s’utilitzaran.

El termini de presentació de projectes finalitzarà el 30 de setembre i el veredicte es farà públic durant el novembre del 2022. El jurat de la Beca Ernest Lluch estarà format per Margarida Casacuberta, Jordi Feu, Rosa Lluch, Antoni Mayans i Sigrid Werning, i el de la Beca Oriol de Bolòs per Joan Bach i Francesc Còrdoba, que es mantenen respecte de l’anterior edició, i Sara Sánchez, Laura Puigbert i Xavier Oliver, que s’incorporen.

La Beca Ernest Lluch de Ciències Socials i Humanes és convocada per l’Àrea de Cultura i Educació de l’Ajuntament, per mitjà de l’Arxiu Comarcal. La Beca Oriol de Bolòs és convocada per l’Ajuntament d’Olot per mitjà d’Espai Cràter.