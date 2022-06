L’AP-7 és la carretera més mortífera de la xarxa viària catalana aquest 2022. Des que ha començat l’any, 13 persones hi han mort en accidents de trànsit. La xifra multiplica per tres les estadístiques del mateix període de 2019, l’últim any de referència abans de la pandèmia. Per a reduir la sinistralitat, el Govern pretén limitar la velocitat en aquesta via ràpida a 110 quilòmetres per hora, 10 menys que els permesos actualment. El Departament d’Interior ja ha posat en marxa un pla de xoc per reduir la sinistralitat a l’AP-7. L’inici d’aquestes mesures, el mes de juny, coincideix amb el dispositiu especial de trànsit que va començar ahir amb motiu de la Segona Pasqua d’aquest cap de estmana.

El conseller Joan Ignasi Elena ha assegurat aquesta setmana que preocupa especialment l’augment de víctimes mortals a l’autopista. A les comarques de Girona, hi ha hagut tres víctimes mortals en aquesta via ràpida. L’AP-7 és també la via que ha registrat més accidentalitat el maig amb 22 accidents amb morts o ferits greus. Elena ressalta també que «aquestes mesures començaran aquest cap de setmana i s’intensificaran en els propers mesos, perquè no es pot permetre seguir aquest ritme d’accidents i de mortalitat, estem en el mateix volum de víctimes que l’any 2019 i cal reaccionar». «La majoria dels accidents són conseqüència d’imprudències, cal que la gent tingui consciència que s’han de complir les normes», insteix. Arran d’aquest repunt, durant el mes de juny desplegaran el pla de xoc específic en aquesta via i les mesures consisteixen en controls de velocitat per reduir la velocitat mitjana de conducció. Se’n preveuen tant d’estàtics i dinàmics i també d’específics a vehicles que tenen velocitats limitades com el transport de mercaderies. Els Mossos també realitzaran controls integrals en vehicles de transport per detectar conducció sota els efectes de l’alcohol o les drogues, i per assegurar el compliment dels temps de conducció i descans. Al mateix temps, es reforça la inspecció aèria per detectar possibles infraccions.