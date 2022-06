La temporada d’estiu ja ha començat a l’aeroport de Girona i, malgrat que pinta millor que els dos últims anys, durant el mes de maig encara es va situar per sota les xifres prepandèmia.

Segons les dades publicades ahir per Aena, un total de 161.938 viatgers van utilitzar les instal·lacions de Vilobí d’Onyar durant el mes de maig. Són més de les que havien passat per l’aeroport entre gener i abril, tot i que és lògic perquè ja ha arrencat la temporada d’estiu i, per tant, hi ha molts més vols. Tot i això, la xifra encara es troba un 29,4% per sota el mes de maig de 2019. En canvi, el que sí que s’han incrementat són el nombre d’operacions, que han estat un 17,3% superiors a les que hi va haver el maig de 2019.

Per nacionalitats, es pot comprovar com el turisme britànic s’està recuperant definitivament a l’aeroport, ja que torna a ocupar la primera posició, tal com feia abans de la pandèmia i del Brexit. A continuació es troben els turistes procedents d’Alemanya, Holanda i Bèlgica.

Un 39% menys durant el 2022

Pel que fa a l’acumulat de l’any, durant els cinc primers mesos de 2022 per l’aeroport han passat 316.381 passatgers. Aquesta xifra, tot i que representa un increment substancial (de més del 7.000%) respecte l’any passat, encara és un 38,8% inferior als cinc primers mesos de 2019. Igual que ha passat durant el mes de maig, però, la xifra d’operacions sí que ha crescut durant aquests cinc mesos, ja que és gairebé un 39% superior a la de fa tres anys.

Finalment, pel que fa a les mercaderies, sí que hi està havent un creixement en relació a 2019: en el que portem d’aquest 2022 s’han transportat 51.737 quilos, el que representa un 92,6% més que l’any passat i un 26,7% més que fa tres anys, abans de la pandèmia. Concretament, durant el mes de maig, s’han transportat 6.118 quilos.