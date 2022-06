L’institut Montsacopa s’ha sumat al «bicibus» d’Olot. D’aquesta manera, sis alumnes i dos professors del centre educatiu s’han sumat a aquesta iniciativa, que permet connectar el poble de Santa Pau amb l’institut amb set parades. Ahir al matí es va fer la primera de les proves pilot i la voluntat de l’Ajuntament és continuar ampliant el projecte arreu de la ciutat.

Després de la bona experiència i rebuda que va tenir la iniciativa a l’escola Sant Roc, ara s’hi ha volgut sumar l’AMPA de l’institut Montsacopa, amb el suport de la comunitat educativa del centre i de l’Ajuntament d’Olot. Els participants van fer ahir per primer cop tot el recorregut des de Santa Pau passant per Can Xel, Can Blanc, la plaça Mercat, la plaça Clarà, l’avinguda de Sant Joan, l’Espai Cràter i arribant finalment a l’institut Montsacopa. Les proves inicials d’aquesta nova línia es faran aquests dos últims dilluns del curs escolars -ahir i el dia 20 de juny- amb l’objectiu de deixar-ho tot apunt per arrencar «amb tota la força» a principis del curs 2022-2023. A diferència de les altres tres línies que hi ha operatives a la ciutat, aquesta serà d’anada i tornada.

L’equip de pares i mares del centre ha iniciat una campanya informativa per donar a conèixer la proposta a totes les aules amb la voluntat d’animar el major nombre possible de persones a participar-hi. Com és habitual, pares, mares, familiars o docents voluntaris són els encarregats de vetllar per la seguretat dels joves i el bon desenvolupament de l’activitat, acompanyant-los al llarg de tot recorregut. Els menors de setze anys han de dur casc.