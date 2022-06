Renfe i Adif volen construir una nau a Ripoll per fer-la servir de taller de manteniment de vehicles ferroviaris de l'R3. El projecte que han presentat preveu fer-la dins de terrenys de la zona ferroviària amb una edificació d'uns 200 metres lineals. Segons s'ha detallat al ple de l'Ajuntament, que hi ha donat el vistiplau, permetrà la creació de més de vint llocs de treball. Els treballs de construcció tenen una durada d'un any, un cop hi hagi tots els permisos, i es podria entrar en funcionament el 2024. El portaveu de JxRipoll, Joaquim Colomer, ho ha valorat com una «molt bona notícia» i ha recordat que permetrà recuperar una activitat que ja s'havia fet a la ciutat.

Durant la seva intervenció al ple extraordinari que s'ha fet aquest dimarts al matí, Colomer ha «agraït a Renfe» la proposta que permetrà a la ciutat acollir el «centre neuràlgic destinat a la reparació de combois de tren de l'R3» i convertir-la en un «punt de referència de l'eix ferroviari pirinenc», ha dit. Amb l'aprovació del ple, es podrà començar a redactar el projecte i iniciar el procés urbanístic.