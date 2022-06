La faràndula olotina va tornar a desfilar pels carrers, protagonitzant així la primera cercavila des de les Festes del Tura de 2019. A més, per primera vegada en la cercavila de Corpus, cabeçuts i cavallets van acompanyar els gegants en el seu recorregut pel centre de la ciutat. El regidor de Festes, Agustí Arbós, ja va avançar que «els balladors de la faràndula ja han començat els assaigs per a poder gaudir d’un Corpus que ens fa moltíssima il·lusió». En aquesta edició també s’ha recuperat la tradicional Sardana de Corpus. Tot plegat va quedar recollit a les xarxes socials municipals i de l’alcalde, Pep Berga Vayreda, que fins i tot es va marcar unes passes de ball popular a la plaça Major, que estava plena a vessar de famílies i, sobretot, nens i nenes, que van poder gaudir d’una esperada jornada farandulera com les d’abans.