Les oficines on s’emeten els DNI i passaports estan col·lapsades. Així ho denuncia el sindicat CSIF que afirma que hi ha més de dos mesos d’espera als diferents punts d’emissió de les comarques gironines. Aquesta situació, segons el sindicat, també es dona a la resta de províncies catalanes.

Per al sindicat, això és un exemple «del greu problema» que s’hi pateix i exigeix «que es cobreixin els llocs vacants de personal no policial, que se’n millorin les condicions laborals i se’ls doti dels mitjans tècnics adequats».

La falta de personal administratiu és un tema endèmic a Girona però enguany, apunten fonts del CNP, la situació s’ha agreujat sobretot per l’alta demanda que hi ha de passaports. Aquesta tendència ja la van començar a notar per Setmana Santa i els nivells d’emissió són superiors a la pandèmia. També indiquen que s’ha més que duplicat respecte a l’any passat. Amb tot, asseguren que els casos urgents s’atenen i que es trameten els documents a les persones que ho necessitin, sempre que ho puguin justificar.